Juventus-Atalanta, moviola: dubbi sul rigore negato a Yildiz e sul rosso, tifosi spazientiti con Sozza

La prova dell’arbitro lombardo Simone Sozza allo Stadium nell’anticipo di serie A analizzata ai raggi X dall’esperto di Dazn Luca Marelli

Considerato fra i migliori prospetti emergenti dell’arbitraggio in Italia, Simone Sozza – scelto per Juve-Atalanta- dopo una stagione super tre anni fa è andato alternando prestazioni positive ad altre al di sotto del suo talento ma ultimamente non sta sbagliando un colpo. Il 37enne fischietto cresciuto nella sezione di Seregno, paesino della Brianza in provincia di Monza, scelto per, gode di alta stima da parte del designatore Rocchi che ha dimostrato di considerarlo alla pari dei migliori della Can. Il designatore l’ha scelto per parecchi big-match l’anno scorso e in stagione ha esordito anche in Champions, vediamo come se l’è cavata l’arbitro lombardo all’Allianz Stadium.

I precedenti di Sozza con Juventus e Atalanta

Nei 9 incroci con la Dea 7 successi bergamaschi, un pari e un ko, nei sette precedenti co la Juve solo 3 vittorie bianconere, 2 pari e due sconfitte. Diresse anche Juve-Atalanta nello scorso marzo finito 4-0 per i nerazzurri.

L’arbitro ha espulso De Roon

Coadiuvato dagli assistenti Imperiali e Vecchi con Marinelli IV uomo, Meraviglia al Var e Marini all’Avar, l’arbitro ha ammonito De Roon e poi l’ha espulso per doppia ammonizione. Ammonito anche Zappacosta.

Juventus-Atalanta, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 25′ resta a terra Openda a seguito di un duello ruvido con Djimsiti che allunga il gomito in estensione. Sozza lascia giocare. Al 30′ Yildiz anticipa Bellanova e sta per calciare ma viene sbilanciato alle spalle e cade a terra. Tutto regolare per l’arbitro. Primo giallo al 31′, è per De Roon per un fallo su Thuram.

Al 72′ spazientiti i tifosi per un fischio di Sozza per un contrasto definito energico di Kelly su Krstovic. All’80’ secondo giallo e rosso per De Roon per un brutto intervento su McKennie. All’89’ ammonito anche Zappacosta per fallo su Zegrhova. Dopo i 5′ di recupero Juventus-Atalanta finisce 1-1.

La moviola di Marelli

A fare chiarezza sui casi dubbi della gara è Luca Marelli. L’esperto di Dazn si sofferma sull’espulsione a De Roon e spiega: “Corretta sia la prima che la seconda ammonizione per De Roon: nel primo caso si trattava di Spa, nel secondo di imprudenza chiara, giusta l’espulsione da parte di Sozza”.