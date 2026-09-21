Juventus-Atalanta, moviola: se non interviene su quel rigore a che serve più il Var?

La prova dell’arbitro friulano Luca Zufferli all’Allianz Stadium analizzata ai raggi X dal talent di Dazn Luca Marelli, da Calvarese e da Maurizio Pistocchi

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Conferma di star attraversando un periodo poco felice Zufferli, che non sta ripetendo finora le prestazioni dell’anno scorso. Troppe sbavature ed errori gravi in Juve-Atalanta ma anche il Var Marini è colpevole. Vediamo cosa è successo allo Stadium.

Juve-Atalanta, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 17′, è per Kristensen che ferma fallosamente la ripartenza pericolosa di Alajbegović. A partire dal 20′ serie di falli commessi in rapida successione da Nico Gonzalez ma non arriva alcun giallo. Al 22′ l’ammonizione scatta per Conceicao per imprudenza dopo che il portoghese ferma Rowe con un intervento deciso. Al 28′ segna la Juve: Celik rientra sul filo del fuorigioco, riceve l’imbucata di un compagno e mette in mezzo un rasoterra che taglia tutta l’area atalantino. Sul secondo palo sbuca Conceição e mette in rete. Gol convalidato.

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Il rigore negato

Proteste veementi alla mezzora da parte dell’Atalanta. Imbucata di Samardžić per Rowe che va a terra in area bianconera per un’evidente trattenuta di maglia di Kalulu, peraltro prolungata. Zufferli non fischia e il VAR non interviene, ritenendo di campo la decisione dell’arbitro. Zufferli adesso decide di usare un metro arbitrale più permissivo: diversi contatti non sanzionati dal direttore di gara, che lascia giocare il più possibile. Al 39′ Ederson abbatte Kolo Muani in ripartenza, Zufferli non estrae il giallo tra i mugugni dello Stadium.Al 43′ giallo per Kessie dopo un intervento scorretto su Nico Gonzalez. Regolare al 77′ il raddoppio di Bremer. Dopo il recupero il risultato non cambia più.

La moviola di Marelli

A fare chiarezza sui casi dubbi è il talent di Dazn, Luca Marelli, che si sofferma sul rigore negato alla Dea: “La trattenuta di Kalulu su Rowe c’è stata ed è stata anche prolungata. Evidentemente se non sono intervenuti hanno ritenuto che si trattasse di una valutazione di campo e non da VAR, resta il fatto che la maglia si è allungata parecchio e che l’intensità evidentemente è stata elevata”.

Il pensiero di Calvarese

Sui social arriva anche il parere dell’ex arbitro Gianpaolo Calvarese: “Devo ammettere che live mi è sembrata poca cosa ma guardando il replay la trattenuta è evidente anche se Rowe si lascia andare in avanti, c’è dinamica in questo contatto, la trattenuta condiziona il movimento, è continua, si protrae durante l’azione e per me la decisione corretta era assegnare il calcio di rigore“.

La sfuriata di Bergonzi

Acido il talent della Domenica Sportiva Mauro Bergonzi: “La trattenuta di Kalulu ai danni di Rowe è clamorosa, evidentissima e nettissima. Questo è calcio di rigore senza discussioni e senza esitazioni. E manca pure il cartellino rosso: era una chiara occasione da rete. Rowe avrebbe avuto il possesso del pallone, sarebbe stato davanti al portiere della Juve e nessun giocatore della Juve avrebbe potuto intervenire. Bisognava dare il rigore e Kalulu andava espulso. Il motivo per cui non è intervenuto il VAR è a me sconosciuto e io penso che il designatore Orsato dia disposizioni molto limitanti nei confronti dell’intervento del VAR. Secondo me questo diventerà un grandissimo problema per gli arbitri italiani, perché ‘sta roba è impossibile da vedere. È un errore gravissimo da parte di arbitro e VAR. Sembra quasi che Orsato stia dicendo: da quest’anno c’è un mio regolamento.

Onestamente: come fai a non dare rigore su Rowe? A parte che lo vedi anche dal campo perché la maglia viene tirata, ma Marini al VAR sta al monitor? Come fai a non richiamare l’arbitro? Vuol dire che c’è un’indicazione di Orsato a chi è al VAR. Sugli episodi in area quest’anno non ne hanno azzeccato uno. Prendiamo Bologna-Torino. Heggem fa fallo su Oristanio era rigore e basta. Heggem gli prende il piede d’appoggio. Rigore netto. E lasciano giocare. Al Lecce non hanno dato un rigore clamoroso a Cagliari al 94esimo. Al Milan manca un rigore clamoroso col Torino. Dragusin a Firenze placca Hojlund e lo butta giù. È calcio di rigore! In Europa, in Champions League queste cose le fischiano. E noi no. Tutto quello che succede in area lo sbagliano”

La sentenza di Pistocchi

Anche l’ex moviolista di Mediaset, Maurizio Pistocchi, ha più di un dubbio e su twitter scrive: “L’arbitro Zufferli può non aver visto, il VAR Marini no Trattenuta evidente e prolungata di Kalulu su Rowe, rigore nettissimo non concesso all’Atalanta. E con quello su Oristanio in Bologna-Torino sono già due in questo fine settimana”

Chi è l’arbitro Zufferli

Tecnicamente in crescita e sempre più in rampa di lancio, Zufferli – la scelta per Juve-Atalanta–è stato tra i migliori nella scorsa stagione. Rigido nell’applicazione del regolamento, ben strutturato fisicamente, ma con alcune lacune che sta sistemando, arbitra dal 2006 ed è stato insignito della “Panchina verde” nel 2008, dal luglio 2021 è presente nell’organico della CAN. Il suo debutto nel massimo Campionato è avvenuto il 12 febbraio 2023 in occasione della partita Bologna-Monza ma aveva convinto poco e due anni fa è stato utilizzato poco in A. Nella scorsa stagione ha debuttato male in Roma-Empoli, commettendo un paio di errori gravi per poi riprendersi nelle gare successive fino a diventare una garanzia e ad essere utilizzato in parecchi big-match. In stagione ha debuttato in Roma-Bologna per poi essere confermato in Fiorentina-Napoli. Ultima uscita in Toro-Milan.

I precedenti tra le due squadre

Nei precedenti 65 vittorie della Juventus, 42 pareggi e 13 successi orobici.

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Colarossi con Marcenaro IV uomo, Marini al Var e Giua all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Kristensen, Conceicao, Kessie