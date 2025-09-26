Juventus-Atalanta: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche. Orario e diretta tv

Dove vedere Juventus-Atalanta di Serie A 2025-26, 5a giornata: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche, orario e canali

Juventus-Atalanta accende la quinta giornata della Serie A 2025-26: si gioca all’Allianz Stadium di Torino il 27 settembre 2025 alle ore 18. In classifica la Juventus è seconda con 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio; 8 gol fatti, 4 subiti), mentre l’Atalanta è quinta con 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi; 9 gol fatti, 3 subiti). Sfida tra due squadre imbattute che fin qui hanno coniugato equilibrio difensivo e concretezza offensiva.

Probabili formazioni di Juventus-Atalanta

Indicazioni della vigilia verso un 3-4-2-1 speculare. La Juventus, con Milik e Miretti out, potrebbe confermare Di Gregorio in porta e una linea a tre con Kalulu, Gatti e Kelly. Sulle corsie, si va verso Joao Mario a destra e Cambiaso a sinistra; in mezzo Locatelli e Thuram dovrebbero garantire gamba e fisicità. Sulla trequarti, opzione Conceicao e Yildiz a supporto di Vlahovic, con alternative dalla panchina per cambiare ritmo.

L’Atalanta dovrebbe riproporre Carnesecchi tra i pali, in retroguardia il terzetto Bellanova–Kossounou–Djimsiti a ridosso della coppia centrale de Roon–Pasalic. Sugli esterni, possibile conferma per Zappacosta a destra e Ahanor a sinistra; dietro la punta Krstovic in pole Samardzic e Sulemana.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic.

Fonte: V:Sport

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Pasalic, Ahanor; Samardzic, Sulemana; Krstovic.

Fonte: V:Sport

Gli indisponibili di Juventus-Atalanta

Juventus – Infortunati: Milik (infortunio al ginocchio), Miretti (infortunio alla spalla). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: Milik (infortunio al ginocchio), Miretti (infortunio alla spalla). Squalificati: nessuno. Atalanta – Infortunati: Kolasinac (rottura del legamento crociato anteriore), Scamacca (infortunio al ginocchio), Bakker (rottura del legamento crociato anteriore), Ederson (infortunio al ginocchio), Hien (infortunio all’inguine), De Ketelaere (infortunio all’inguine), Zalewski (infortunio alla coscia), Scalvini (infortunio all’inguine). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Juventus e Atalanta arrivano in buone condizioni: i bianconeri hanno trovato continuità e gol, la Dea ha alternato prove solide a exploit offensivi.

Juventus ok ok ok x Atalanta x x ok ok

Juventus

Juventus-Parma 2-0; Genoa-Juventus 0-1; Juventus-Inter 4-3; Verona-Juventus 1-1.

Atalanta

Atalanta-Pisa 1-1; Parma-Atalanta 1-1; Atalanta-Lecce 4-1; Torino-Atalanta 0-3.

L’arbitro di Juventus-Atalanta

Designato Sozza per Juventus-Atalanta, con assistenti Imperiale e Vecchi, IV Marinelli, VAR Meraviglia, AVAR Marini. In questo avvio di stagione, Simone Sozza ha diretto 2 gare in Serie A: 0 rigori assegnati, 8 ammonizioni, 2 espulsioni, 68 falli fischiati e 9 fuorigioco. Dati che descrivono una conduzione energica e poco incline al penalty.

Statistiche interessanti

È una sfida che, negli ultimi anni, ha spesso vissuto sul filo dell’equilibrio: l’Atalanta è diventata una rivale scomoda per la Juventus, capace di strappare punti a Torino. I bianconeri, però, all’Allianz Stadium restano una macchina quasi perfetta nel 2025, con percentuali di vittoria altissime e una spiccata pericolosità dalla distanza.

L’ Atalanta ha perso una sola volta nelle ultime 11 contro la Juventus in Serie A: segnale di un confronto ormai alla pari.

ha perso una sola volta nelle ultime 11 contro la in Serie A: segnale di un confronto ormai alla pari. Nelle ultime 10 stagioni è la partita con più pareggi del campionato: 11 su 18 incroci.

All’Allianz Stadium la Dea è imbattuta da sette gare di Serie A: striscia aperta pesante sul campo bianconero.

Nel 2025 la Juventus ha vinto 10 delle ultime 11 in casa in A: percentuale di successi casalinghi da primato.

ha vinto 10 delle ultime 11 in casa in A: percentuale di successi casalinghi da primato. L’ Atalanta è ancora imbattuta in questo torneo.

è ancora imbattuta in questo torneo. In trasferta, la Dea ha perso solo una delle ultime 18 di campionato e spesso ha tenuto la porta inviolata.

La Juventus può centrare la settima vittoria interna di fila in A: non accade da inizio 2021.

può centrare la settima vittoria interna di fila in A: non accade da inizio 2021. Tiri da fuori: Juve e Atalanta sono ai vertici per gol realizzati dalla distanza tra questa e la scorsa stagione.

Le statistiche stagionali di Juventus e Atalanta

Possesso palla alto per entrambe: Atalanta 59.4%, Juventus 57.7%. I bianconeri hanno segnato 8 gol subendone 4, la Dea 9 realizzati e 3 al passivo. Spiccano i tiri: Juve 42 totali (19 in porta), Atalanta 49 (22 nello specchio). Precisione passaggi simile (Juve 85.06%, Atalanta 85.18%), mentre nei contrasti la Dea mostra una migliore riuscita (67.69% contro 55.41%). Due difese solide: 2 clean sheet Juve, 1 Atalanta.

Juventus Atalanta Partite giocate 4 4 Vittorie-Pareggi-Sconfitte 3-1-0 2-2-0 Gol fatti 8 9 Gol subiti 4 3 Possesso palla (%) 57.7 59.4 Tiri totali 42 49 Tiri in porta 19 22 Precisione passaggi (%) 85.06 85.18 Precisione cross (%) 30.65 24.32 Duelli a terra vinti 153 142 Successo nei tackle (%) 55.41 67.69 Clean sheet 2 1 Ammonizioni 8 4

Dove vedere Juventus-Atalanta in TV o in streaming

• Partita: Juventus-Atalanta

• Data: sabato 27 settembre 2025

• Orario: 18:00

• TV/Streaming: DAZN

• Luogo: Torino

• Stadio: Allianz Stadium

Juventus-Atalanta è trasmessa in diretta da DAZN a partire dalle 18:00 del 27-09-2025.

FAQ Quando e a che ora si gioca Juventus-Atalanta? Sabato 27 settembre 2025 alle ore 18:00. Dove si gioca Juventus-Atalanta? All’Allianz Stadium di Torino. Chi trasmette Juventus-Atalanta in TV o streaming? La partita è in diretta su DAZN. Chi è l’arbitro di Juventus-Atalanta? L’arbitro designato è Simone Sozza, assistenti Imperiale-Vecchi; IV Marinelli; VAR Meraviglia; AVAR Marini.