Juventus-Atalanta: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Juventus-Atalanta di Serie A 2026-27, 5a giornata: data, orario, probabili formazioni, assenti, arbitro, pillole e statistiche a confronto.

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Juventus–Atalanta accende la 5a giornata di Serie A: si gioca domenica 20 settembre 2026 alle 18:00 all’Allianz Stadium di Torino. Sfida dal profumo d’Europa: i bianconeri sono 8° con 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta; 6 gol fatti, 4 subiti), la Dea è 11° a quota 6 (2 vittorie, 2 sconfitte; 5 segnati, 5 incassati). Ritmi alti e qualità in campo: la Juventus cerca continuità casalinga, l’Atalanta punta a riprendere il passo dopo un avvio altalenante.

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Probabili formazioni di Juventus-Atalanta

A poche ore dal via, la Juventus andrebbe verso un 3-4-2-1 con Vicario tra i pali e terzetto Kalulu–Bremer–Lucumi a protezione. In mezzo, possibile coppia Koopmeiners–Douglas Luiz, con McKennie e Celik sugli esterni. Davanti, Gonzalez e Conceicao a supporto di Kolo Muani. Le assenze di Locatelli, Thuram e Cambiaso pesano nelle rotazioni. L’Atalanta dovrebbe confermare il 4-3-3: linea arretrata con Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; in mezzo Kessie mezzala destra, Gaetano in regia, Ederson a sinistra; in attacco De Ketelaere, Scamacca, Rowe. Out Hien e Kossounou, possibile gestione dei cambi con Pasalic e Samardzic prime opzioni.

Juventus (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi; McKennie, Koopmeiners, Douglas Luiz, Celik; Gonzalez, Conceicao; Kolo Muani.

(3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi; McKennie, Koopmeiners, Douglas Luiz, Celik; Gonzalez, Conceicao; Kolo Muani. Atalanta (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessie, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Rowe.

Gli indisponibili di Juventus-Atalanta

Capitolo assenze: la Juventus ha una lista corposa, con stop significativi in mediana e sugli esterni; spiccano gli infortuni di Locatelli, Thuram e Cambiaso, oltre alla frattura al piede di Yildiz. L’Atalanta perde fisicità e alternative dietro con Hien e Kossounou ai box, mentre Sulemana toglie una freccia in più all’attacco. Al momento, nessuno squalificato per entrambe.

Juventus – Infortunati: Boga (infortunio al bicipite femorale), Locatelli (infortunio al ginocchio), Thuram (infortunio al ginocchio), Cabal (infortunio al bicipite femorale), Cambiaso (infortunio alla caviglia), Yildiz (frattura al piede), Ekhator (infortunio al bicipite femorale). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: (infortunio al bicipite femorale), (infortunio al ginocchio), (infortunio al ginocchio), (infortunio al bicipite femorale), (infortunio alla caviglia), (frattura al piede), (infortunio al bicipite femorale). Squalificati: nessuno. Atalanta – Infortunati: Hien (infortunio al bicipite femorale), Kossounou (infortunio alla coscia), Sulemana (lesione MCL al ginocchio). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Trend recente in chiaroscuro: la Juventus ha raccolto 7 punti nelle ultime quattro (2V, 1N, 1P), l’Atalanta è passata da due successi iniziali a due stop di fila (6 punti). Bianconeri solidi dietro, la Dea alterna fiammate offensive a qualche sbavatura difensiva.

Juventus ok ok x ko Atalanta ok ok ko ko

Juventus

Frosinone-Juventus 0-1; Juventus-Parma 2-0; Juventus-Milan 1-1; Sassuolo-Juventus 3-2.

Atalanta

Atalanta-Sassuolo 2-1; Atalanta-Bologna 1-0; Roma-Atalanta 2-1; Atalanta-Cagliari 1-2.

L’arbitro di Juventus-Atalanta

Dirige Luca Zufferli (Udine), con assistenti Tegoni e Colarossi, IV Marcenaro, VAR Marini, AVAR Giua. In questa Serie A ha arbitrato finora 1 gara: 1 ammonizione, nessun rosso, nessun rigore, 19 falli fischiati e 2 fuorigioco.

Statistiche interessanti

Rivalità ricca di equilibrio negli ultimi anni: tanti pareggi e sfide spesso bloccate, ma con strappi improvvisi. La Juventus arriva da un pari e un ko, con numeri difensivi da capolista per tiri concessi ma una resa peggiorata rispetto agli xGA; l’Atalanta ha aperto forte e poi frenato, restando però pericolosa in trasferta. Focus sui singoli: Zhegrova ha ritrovato incisività, Conceicao vive nell’area avversaria pur senza sbloccarsi, mentre Raspadori storicamente sa far male ai bianconeri. Il fattore Stadium? Negli ultimi anni la Dea ha spesso strappato punti a Torino.

Negli ultimi 10 anni solari, tra Juventus e Atalanta in campionato sono arrivati più pareggi che con qualsiasi altra avversaria bianconera: equilibrio marcato e duelli a scacchi.

e in campionato sono arrivati più pareggi che con qualsiasi altra avversaria bianconera: equilibrio marcato e duelli a scacchi. La Juventus ha vinto l’ultimo incrocio (1-0 a Bergamo) e insegue il bis: non le riesce da dopo la lunga striscia di successi 2009-2016.

ha vinto l’ultimo incrocio (1-0 a Bergamo) e insegue il bis: non le riesce da dopo la lunga striscia di successi 2009-2016. L’ Atalanta è imbattuta da otto trasferte consecutive a Torino contro la Juventus (2V, 6N), con media realizzativa alta e gol spesso già nel primo tempo.

è imbattuta da otto trasferte consecutive a Torino contro la (2V, 6N), con media realizzativa alta e gol spesso già nel primo tempo. La Juventus arriva da pari e sconfitta: con Spalletti solo una volta è rimasta tre gare senza vittorie nello stesso campionato.

arriva da pari e sconfitta: con solo una volta è rimasta tre gare senza vittorie nello stesso campionato. La Atalanta ha due ko di fila (entrambi 2-1): non arriva a tre sconfitte consecutive con lo stesso tecnico dal 2025.

ha due ko di fila (entrambi 2-1): non arriva a tre sconfitte consecutive con lo stesso tecnico dal 2025. La Juventus ha pareggiato l’ultima in casa; l’ultimo doppio pari interno di fila in Serie A risale a un anno fa, con in mezzo proprio la sfida alla Dea.

ha pareggiato l’ultima in casa; l’ultimo doppio pari interno di fila in Serie A risale a un anno fa, con in mezzo proprio la sfida alla Dea. Difesa bianconera da primato per tiri concessi e xGA, ma i gol incassati sono superiori all’atteso: margini di miglioramento evidenti.

Zhegrova ha interrotto un lunghissimo digiuno di partecipazioni-gol nei top campionati: la sua verve dalla panchina può pesare.

ha interrotto un lunghissimo digiuno di partecipazioni-gol nei top campionati: la sua verve dalla panchina può pesare. Conceicao è il bianconero con più tocchi in area, ma non ha ancora segnato: la porta sembra stregata nonostante tiri nello specchio frequenti.

è il bianconero con più tocchi in area, ma non ha ancora segnato: la porta sembra stregata nonostante tiri nello specchio frequenti. Contro la Juventus, Raspadori vanta un feeling speciale: media minuti/gol tra le migliori e reti pesanti in pochi minuti giocati.

Le statistiche stagionali di Juventus e Atalanta

Numeri a confronto dopo 4 giornate: la Juventus produce di più (56 tiri a 34) e tiene palla con maggior continuità (56.4% vs 48.7%), incassando leggermente meno (4 vs 5). L’Atalanta resta cinica (conversione migliore) e pericolosa sulle corsie, ma paga qualcosa dietro. Bianconeri più puliti nella gestione, Dea più verticale.

Singoli: per la Juventus il miglior marcatore è Zhegrova (2), assist a quota 1 per Conceicao, Locatelli e Kolo Muani; nessun rosso e diversi gialli distribuiti. Vicario conta 1 clean sheet (2 di squadra). Nell’Atalanta marcature diffuse: Scamacca, Samardzic, Krstovic, Raspadori, Ederson a 1; un assist per De Ketelaere e Gaetano. Carnesecchi a 1 clean sheet; un rosso per Gaetano.

Juventus Atalanta Partite giocate 4 4 Vittorie 2 2 Pareggi 1 0 Sconfitte 1 2 Gol segnati 6 5 Gol subiti 4 5 Possesso palla (%) 56.4 48.7 Tiri totali 56 34 Tiri nello specchio 24 15 % tiri in porta 42.86 44.12 Clean sheet 2 1 Cartellini gialli 7 2 Cartellini rossi 0 1 Capocannoniere Zhegrova 2 Vari a 1 (Scamacca, Samardzic, Krstovic, Raspadori, Ederson) Top assistman Conceicao, Locatelli, Kolo Muani 1 De Ketelaere, Gaetano 1

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando si gioca Juventus-Atalanta e a che ora inizia? Domenica 20 settembre 2026, calcio d’inizio alle ore 18:00. Dove si gioca Juventus-Atalanta? All’Allianz Stadium di Torino. Chi è l’arbitro di Juventus-Atalanta? Luca Zufferli di Udine; assistenti Tegoni-Colarossi, IV Marcenaro, VAR Marini, AVAR Giua. Quali partite si giocano oggi di Serie A? Oggi sono in programma le seguenti partite di Serie A: Fiorentina-Napoli (ore 12.30), Frosinone-Como (ore 15.00), Parma-Genoa (ore 15.00), Juventus-Atalanta (ore 18.00), Milan-Lecce (ore 20.45) e Juventus-Atalanta (ore 18.00) Quali partite si giocano oggi di Serie B? Oggi sono in programma le seguenti partite di Serie B: Arezzo-Sudtirol (ore 15.00), Hellas Verona-Vicenza (ore 15.00), Mantova-Pisa (ore 17.15) e Modena-Empoli (ore 19.30) Quali partite si giocano oggi? Oggi sono in programma le seguenti partite:

Serie A: Fiorentina-Napoli (ore 12.30), Frosinone-Como (ore 15.00), Parma-Genoa (ore 15.00), Juventus-Atalanta (ore 18.00), Milan-Lecce (ore 20.45) e Juventus-Atalanta (ore 18.00)

Serie B: Arezzo-Sudtirol (ore 15.00), Hellas Verona-Vicenza (ore 15.00), Mantova-Pisa (ore 17.15) e Modena-Empoli (ore 19.30)