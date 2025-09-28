Juventus, Tudor ha visto un'altra gara ma la luna di miele è finita, bordate anche da Collovati e Marocchino

Attacco flop e scelte di formazioni incomprensibili: i tifosi bianconeri si scagliano contro Igor Tudor. Anche Collovati e Marocchino lo processano

Terzo pareggio consecutivo, la Juventus non sa più vincere e Igor Tudor va già a processo. Dalle scelte discutibili di non schierare Vlahovic dal 1′, ed affidarsi solo ad una seconda punta come Openda in avanti, all’inserimento di Adzic che ha condizionato in negativo la gara dei bianconeri contro l’Atalanta. Il tecnico dà una versione solo positiva dei suoi ma per il resto del mondo non è così. E, nel corso de “Il sabato al 90°” su RAI 2, arrivano anche le durissime critiche da parte dell’ex bianconero Domenico Marocchino e dello storico Campione del Mondo, Fulvio Collovati.

Le parole di Tudor

Tudor sembra aver visto un’altra partita quando commenta la sfida in tv: “E’ stato il primo tempo migliore da quando io alleno la Juventus, il gol preso non c’entrava niente. Nella ripresa spingevamo entrambi, abbiamo avuto 15′ in cui non siamo riusciti a segnare. Due squadre di Champions, siamo soddisfatti. Nei commenti si deve partire prima dalla prestazione poi dal risultato. Io all’intervallo ero contentissimo perchè ho visto una grandissima Juventus. L’importante è vedere come spinge, poi il risultato viene dopo”.

Marocchino critica la Juventus nella gara contro l’Atalanta

A riprendere le parole di Igor Tudor in conferenza stampa è l’ex giocatore della Juventus, Domenico Marocchino, che non è affatto convinto da quanto detto dall’allenatore bianconero: “Tudor dice che la Juve ha fatto una grande prestazione? Sono relativamente d’accordo. Diciamo che la Juventus nel primo tempo ha avuto un paio di occasioni, però non mi ha ancora dato quell’idea di compattezza, non mi sembrava un blocco ben unito. Di conseguenza dovrà ancora lavorare. E’ ancora una Juventus abbastanza aleatoria”.

Collovati bacchetta Tudor

Questa volta non ci sono sfoghi che tengano per il tecnico bianconero. Dopo una settimana di polemiche dopo le parole di Tudor a Verona contro arbitri e Lega Calcio, arriva anche la bacchettata di Fulvio Collovati: “Ero d’accordo sulle dichiarazioni di Tudor quando si era sfogato la scorsa settimana, non sono assolutamente d’accordo oggi, anzi sono abbastanza perplesso, su queste dichiarazioni che leggo dopo aver visto la partita di oggi. Tudor mi pare che abbia sbagliato formazione, una squadra abbastanza sorprendente in negativo”.

Anche i tifosi bianconeri attaccano Tudor

Sui social i tifosi bianconeri si scagliano contro Igor Tudor nel post gara Juventus-Atalanta: “C’é una confusione tattica palese e tudor sta facendo fatica a gestire quello che dovrebbe essere il miglior reparto, l’attacco. Non si possono avere 3 PUNTE CENTRALI , tutte potenzialmente buone, con un modulo che ne prevede 1! Infatti è già la terza conferenza stampa che lo ripete. Kolo muani poteva andare a giocare come attaccante esterno, è un giocatore diverso da Openda che quel ruolo pare non sia in grado di farlo.”

E ancora: “La squadra è spesso sbilanciata ed ogni volta che veniamo attaccati c’è la sensazione di pericolo. Infatti prendiamo sempre goal. Questa cosa se nona sistemiamo VELOCEMENTE ci farà fare poca strada!”

C’è poi chi scrive: “Preoccupanti le dichiarazioni post partita di Tudor, come l’anno scorso, non risponde alle domande scomode, si infastidisce con i giornalisti se non si allineano, esalta prestazioni che vede solo lui… Credo che a novembre dovremo già guardarci intorno.”

E ancora: “Due punti persi per la fesseria di un ragazzino e stanno già calando le truppe anti Tudor, composte dagli stessi figli di troia che hanno remato contro Max ma che stavano saldamente sui carri di Sarri e di Motta: io vi odio.”

Non si placano gli animi sul web: “Le critiche a Tudor ci stanno, così come ci sta che insista in certe idee che gli stanno a cuore: dirà il campo se troverà “la quadra” o se, come l’anno scorso, incistarsi in idee non produttive porterà ad un progressivo deterioramento e poi al disastro: mi auguro la prima!”

I tifosi non ci stanno: “L’errore è stato confermare Tudor per riconoscenza. Grande uomo come gestore di un gruppo da cementificare ma tatticamente impreparato.”

E infine non mancano i consigli a Tudor: “Se fossi in Tudor rivedrei il sistema di gioco. Va bene che il mister sia juventino, va bene che risponda a tono in conferenza, va bene essere ottimisti, ma mi aspetterei di vedere più la sua mano incidere sull’aspetto tattico oltre che sulla grinta (anch’essa a tratti assente).”

Cosa non va per i tifosi della Juventus

Ma cosa non va per i tifosi bianconeri nella Juventus? C’è chi scrive: “Solitamente io sono un conservativo, anche sul mercato giocatori preferisco 3 colpi mirati alle rivoluzioni e così per gli allenatori che hanno bisogno di tempo. Ma qua già si capisce che è come il 2° e 3° anno dell’Allegri bis. Prima cambiamo meglio è Tudor.”

C’è poi chi rivede Motta in Tudor: “Il problema è lo stesso dell’anno scorso; dopo 6 partite non si è ancora capito quale sia la formazione titolare.”

E ancora: “Tudor in grande confusione: non regge la pressione e la squadra dura solo 20’. Pare si sia risentito dopo le domande di Comolli sulla turnazione senza logica degli attaccanti, spesso fuori ruolo.”

Non si placano le critiche: “Possiamo dire che la difesa a 3, il centrocampo a 2 e l’attacco a 1 non sono l’ideale per il tipo di giocatori presenti in rosa? Ma poi che follia schierare Openda in avanti da solo e Vlahovic fuori dai titolari.”

E infine: “Partita condizionata dai tardivi e approssimativi cambi di Juric. Formazione iniziale Juve strampalata Tudor allenatore modesto. Inferiore anche all’avversario.”