Juventus-Atalanta è Vlahovic contro Lookman, derby dei ribelli: il retroscena di Di Marzio

I due casi che hanno animato il mercato sono alle spalle ma non sono stati risolti. Oggi i due attaccanti si ritrovano uno di fronte all'altro

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Juventus-Atalanta è anche un match tra i due giocatori che hanno movimentato l’estate. Dusan Vlahovic da una parte e Ademola Lookman dall’altra, due personaggi che – per motivi differenti – questa partita non avrebbero dovuto giocarla. Invece saranno lì, all’Allianz Stadium alle 18 in punto, forse in campo o più probabilmente in panchina ma disponibili. Contrariamente alle previsioni dello scorso giugno.

C’è chi dice di no: i due grandi casi estivi

Due casi diversi, due storie di mercato. Dusan Vlahovic ha un contratto in scadenza nel 2026 e la voglia di separazione è sempre stata più della Juventus che sua. Ademola Lookman, invece, ritiene concluso il proprio ciclo a Bergamo e avrebbe voluto cambiare nerazzurro sposando quello dell’Inter. Alla fine della giostra, entrambi sono rimasti con i rispettivi club e ora si ritroveranno uno di fronte all’altro in questo derby di ribelli. Di giocatori che dicono no: il serbo alla cessione, il nigeriano a ritiro e allenamenti col resto del gruppo per mesi interi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nessun problema è stato risolto

Alla fine entrambe le situazioni sono rientrate, ma nessun caso è stato veramente risolto. Lo juventino è rimasto ma a gennaio il club proverà nuovamente a piazzarlo, a meno che non si torni a parlare concretamente di rinnovo (scenario per ora non contemplato). L’atalantino, invece, ha dovuto fare di necessità virtù. Meglio riprendere a giocare che restare fuori, ma anche qui la riapertura del mercato è attesa con trepidazione.

Le differenze tra le due situazioni spiegate da Di Marzio

Oggi, però, è tempo di retroscena. Uno lo racconta il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio che spiega la differenza tra le due questioni: “Lookman voleva andare via, aveva un accordo con un’altra squadra e c’è stata una trattativa dove poi non si è trovato l’accordo. Situazione brutta che si è ricomposta solo nell’ultimo periodo“. Ha pesato soprattutto l’atteggiamento dell’Atalanta: “Ha fatto valere la sua forza societaria – sentenzia l’esperto di calciomercato -. Ha detto se vai via lo fai alle nostre condizioni, mentre l’anno prima si era arresa con Koopmeiners“.

Ora tocca al nigeriano riconquistare i tifosi e la città di Bergamo, dimostrando di essere sempre quello della tripletta in finale di Europa League. Per quanto riguarda Vlahovic, invece, l’addio non è mai stato contemplato da parte del serbo: “Spetta alla società decidere se impiegarlo con più continuità“. E chissà che non sia proprio uno dei due a decidere Juventus-Atalanta. Sarebbe un altro scherzo di un destino al quale loro sono andati contro in tutti i modi nel tentativo di spostarne l’inerzia a proprio favore.