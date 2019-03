Juventus-Atletico, in Spagna urlano al complotto

In Spagna tanti tifosi dell'Atletico Madrid non hanno ancora digerito la sconfitta e l'eliminazione della squadra di Simeone dalla Champions League ad opera della Juventus. Nelle ultime ore sul web sta circolando un video che dimostrebbe un errore evidente della Goal Line Technology in occasione del gol del momentaneo 2-0 dei bianconeri, firmato di testa da Cristiano Ronaldo.

La ricostruzione analizza tre elementi principali, come la linea di porta, il pallone e la posizione della sfera al momento della parata di Oblak. Secondo il video, riportato dai media spagnoli e della durata di due minuti e mezzo, nell'elaborazione usata dalla Goal-Line Technologyla linea di porta sarebbe più stretta rispetto alle reali dimensioni e lo stesso discorso riguarderebbe il pallone, più piccolo del 12,4% rispetto alla realtà. La mano di Oblak che sarebbe diventata parte della palla al momento del contatto con la sfera sarebbe il terzo errore che falserebbe il risultato finale, ovvero la convalida della rete di CR7. E sui social è già polemica, con alcuni tifosi dei colchoneros sdegnati ed altri a sbeffeggiare la ricostruzione, che effettivamente pare priva di basi solide.

Intanto il vicepresidente Nedved a Sky ha commentato il sorteggio che ha appaiato la Juve con l'Ajax: "Non sono né contento, né scontento. Hanno fatto fuori il Real Madrid, mi sono piaciuti tantissimo. Dovremo stare attenti. Mi aspetto due bellissime partite. L'effetto Stadium? C'è, ci troviamo molto bene in casa, si è visto quanto entusiasmo hanno messo, abbiamo messo cuore, è troppo bello vivere queste serate di Champion, per tutta la gente dovrebbe essere una festa in Italia. La squalifica di Ronaldo? Non temo la squalifica, perché dovrei, è stato un gesto fatto sul campo e deve rimanere lì. si è sfogato dopo essere stato insultato tantissimo a Madrid, lo capisco e andiamo avanti, non penso che ci sarà una squalifica".

SPORTAL.IT | 15-03-2019 17:20