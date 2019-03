Juventus-Atletico, polemiche per l'arbitro: gli spagnoli attaccano

A due settimane dal ritorno dell'ottavo di Champions League tra Juventus e Atletico Madrid si accende la polemica preventiva sull'arbitro che dovrà dirigere il match tra bianconeri e colchoneros.

L'ambiente rojiblanco, già preoccupato per l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti diDiego Pablo Simeone per il gesto degli attributi dopo il primo gol della sua squadra, e inviperito per alcune decisioni prese dal Var nella gara d'andata, ha messo nel mirino il designatore arbitrale dell'Uefa Roberto Rosetti, presidente della commissione che nei prossimi giorni dovrà decidere il nome del direttore di gara che fischierà all'Allianz Stadium.

L'ex arbitro di serie A ha una sola colpa, essere torinese: secondo parte dei tifosi dell'Atletico basterebbe questo per influenzare la designazione in favore della Vecchia Signora. "Allerta: un torinese sceglierà l'arbitro di Juventus-Atletico": i timori del mondo colchonero (decisamente esagerati) sono riassunti nel titolo di "As", che ricorda inoltre che Andrea Agnelli, presidente dell'Associazione dei club europei e vicino al capo dell'Uefa Ceferin, protestò animatamente contro Collina per la scelta dell'arbitro Oliver in occasione di Real-Juve della scorsa stagione.

Di favoritismi però finora non se ne sono visti: oltre a Simeone, l'Uefa ha aperto un procedimento disciplinare anche nei confronti di Allegri, per "ritardo nel calcio d'inizio". Il tecnico bianconero potrebbe aver violato l'articolo 11.2 che riguarda "i principi di condotta etica, lealtà, integrità e sportività".

La Juventus, che per passare il turno dovrà battere con tre reti di scarto la squadra di Simeone, sospira di sollievo per le condizioni di Cristiano Ronaldo: il problema alla caviglia è stato archiviato. Intanto sono usciti i dati sui ricavi da vendite di prodotti e licenze del club bianconero: l'effetto Ronaldo si è fatto sentire, la Juve ha registrato una crescita di circa l’81% rispetto ai 14,65 milioni del primo semestre 2017-2018.

SPORTAL.IT | 01-03-2019 16:20