Juventus, duro attacco a Comolli da un azionista: chi è l'uomo di Tether nel CdA e la scelta del nuovo ds

L'assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio 2025 che registra perdite per 58,1 milioni di euro. Ecco da chi è formato il nuovo CdA: i componenti sono 9

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Nel giorno dell’assemblea degli azionisti della Juventus che ha eletto il nuovo consiglio di amministrazione, si è registrato un duro attacco a Comolli. Ma è stato anche il giorno del socio di minoranza Tether: chi è l’uomo di Ardoino e Devasini che è stato nominato consigliere.

Juventus, ok bilancio e da chi è composto il nuovo CdA

L’assemblea degli azionisti, che si è tenuta all’Allianza Stadium, ha approvato con il 99,98% dei voti a favore il bilancio al 30 giugno 2025 al termine di una lunga discussione. Pur registrando una perdita di 58,1 milioni di euro, i numeri sono in netto miglioramento rispetto al 2023/24, quando le perdite erano state pari a 199,2 milioni.

Sono nove i membri del consiglio di amministrazione, che resteranno in carica per tre anni: Antonio Belloni, Laura Cappiello, Damien Comolli, Guido de Boer, Gianluca Ferrero (presidente), Fioranna Vittoria Negri, Kerstin Andrea Lutz, Diva Moriani e Francesco Garino, quest’ultimo primo candidato di Tether.

Il duro attacco di un azionista a Comolli

Il manager francese Damien Comolli, ex presidente del Tolosa, è stato fortemente voluto da John Elkann per rompere col passato targato Giuntoli. In carica da giugno in qualità di direttore generale, è pronto al grande salto nel ruolo di ad, che sarà ufficializzato a breve, a conferma di quanto la sua figura sia sempre più centrale nel processo di ricostruzione e rilancio della Juventus.

Ma proprio all’indirizzo di Comolli è rivolto l’attacco dell’azionista Gambarotti. Che ci va giù duro: “Qui servono i cogl…i. Io non so più chi siamo”. Ed ecco la bordata: “Chi deve comandare non conosce ancora l’italiano. I dirigenti non si acquistano dagli altri club, abbiamo persone in giro che hanno fatto la storia. Però forse danno fastidio”.

Chi è l’uomo di Tether nel CdA

Nonostante l’assemblea degli azionisti abbia bocciato più di una proposta di Tether, il socio di minoranza con l’11,5% delle quote ha finalmente raggiunto uno dei suoi principali obiettivi: entrare nel CdA. Lo fa con Francesco Garino, visiting professor alla Scuola di Specialità di Ortodonzia dell’Università di Roma Tor Vergata e uomo su cui hanno puntato Ardoino e Devasini.

Come si legge sul sito del colosso delle criptovalute, Garino è “un tifoso bianconero da sempre, nato, cresciuto e residente a Torino. Eccelle nel campo medico, è rinomato in Italia e all’estero e incarna la lealtà, l’intelligenza e la dedizione del popolo bianconero, un vero juventino doc da 50 anni. Presente negli alti e bassi, sempre sugli spalti e incrollabile nella convinzione di ‘Fino alla Fine’. Francesco rappresenta i tifosi e, con lui, tutti avranno voce in capitolo ai massimi livelli del club”.

La scelta del nuovo direttore sportivo

Tutto lascia pensare che il nuovo direttore sportivo sarà Marco Ottolini, che la scorsa settimana ha risolto il contratto col Genoa. Ma Ferrero frena: “Come ha detto Comolli, sono state selezionate diverse persone con cui la società è in contatto: si tratta di figure italiane e internazionali, il ds sarà scelto da questa lista secondo i tempi della dirigenza”.