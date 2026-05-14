Juventus, perché Spalletti ha già bocciato il fenomeno Atubolu: idee chiare per la porta bianconera

Il numero uno del Friburgo, specialista sui rigori, si è proposto ma le indicazioni del tecnico alla dirigenza dopo il flop di Di Gregorio sono altre

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Noah Atubolu vorrebbe giocare nella Juventus, che però è rimasta piuttosto fredda di fronte alla proposta del talentuoso portiere del Friburgo: Luciano Spalletti ha infatti altre idee per dare maggiori certezze ai bianconeri tra i pali dopo la complicata annata di Michele Di Gregorio.

Atubolu si propone alla Juventus

Dalla Germania sono sicuri: Noah Atubolu vorrebbe giocare nella Juventus. Il quasi 24enne portiere del Friburgo (compirà gli anni il 22 maggio) si è infatti proposto al club bianconero attraverso il suo entourage, ricevendo però una risposta piuttosto fredda da parte della Juve. Non che Atubolu non piaccia al d.s. Marco Ottolini, d’altra parte il numero uno ha aiutato il Friburgo a raggiungere la finale di Europa League e con i 5 rigori consecutivi parati in Bundesliga ha da poco battuto il record di portieri dalla grande carriera come Bernd Leno e Hans-Jorg Butt.

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Il no di Spalletti

Il no della Juventus ad Atubolu è conseguenza delle indicazioni date alla dirigenza da Luciano Spalletti. Dopo le difficoltà incontrate da Michele Di Gregorio, in particolare nella stagione in corso, l’allenatore bianconero vorrebbe affidare la porta della Juventus ad un numero uno d’esperienza, in grado di reggere il peso dovuto all’importanza della maglia bianconera e di vivere con serenità anche i momenti difficili che, inevitabilmente, ogni calciatore vive nell’arco di una stagione. Atubolu, per quanto talentuoso, rappresenterebbe un salto nel buio anche per un tecnico che ama lavorare con i giovani come Spalletti.

Alisson l’obiettivo, De Gea l’alternativa

Ecco perché l’obiettivo principale di mercato per la porta della Juventus rimane Alisson, numero uno dal curriculum inattaccabile, in uscita dal Liverpool. In alternativa, Spalletti avallerebbe anche l’arrivo di David De Gea dalla Fiorentina, ma soltanto se la trattativa con Alisson finisse per risultare fuori budget per le possibilità della Juventus. Per il tecnico l’organico bianconero è già ricco di giocatori giovani e di talento: ora è il momento di aggiungere esperienza. Dote che non appartiene ancora al pur dotato Atubolu.