Non è stata brillante la partenza della Juventus Under 23 in serie C. Dopo la sconfitta nella prima giornata con l'Alessandria, i giovani bianconeri sono stati travolti per 4-0 sul campo della Carrarese nel posticipo del girone A.

A segno Piscopo con una doppietta, poi Tavano e Caccavallo. In classifica la Carrarese è al comando insieme all'Olbia con 6 punti, Juventus Under 23 ultima a 0 insieme all'Arzachena.

SPORTAL.IT | 25-09-2018 10:15