Juventus, bagno di folla per Cristiano Ronaldo

La stagione 2019/2020 di Cristiano Ronaldo è ufficialmente iniziata: il campione portoghese, tornato dal periodo di ferie, è stato accolto da un bagno di folla alla Continassa, dove nella mattinata di sabato ha effettuato le visite di rito al J Medical.

Terminate le visite, Ronaldo si è unito al gruppo bianconero e prenderà parte al primo allenamento agli ordini di mister Maurizio Sarri, che oltre al cinque volte Pallone d'Oro ha ritrovato anche il centrocampista francese Blaise Matuidi. Il primo impegno ufficiale dei bianconeri è previsto per il prossimo 21 luglio, quando CR7 e compagni sfideranno i vicecampioni d'Europa del Tottenham a Singapore nel match d'esordio della International Champions Cup.

Se la squadra lavora in campo, però, la dirigenza continua nell'opera di rafforzamento della rosa in vista della prossima stagione: restando in attesa di De Ligt, che non è partito per il ritiro con l'Ajax, il club bianconero ha ufficializzato l'acquisto di Cristian Romero dal Genoa, per 26 milioni di euro.

Il difensore, in realtà, resterà un altro anno in prestito ai rossoblù, prima di trasferirsi in Piemonte al termine della prossima stagione. La cifra pattuita per il trasferimento potrebbe salire fino a 31 milioni di euro qualora Romero completasse degli obiettivi stagionali legati alle prestazioni in campo. Il contratto dell'argentino scadrà nel 2024.

Si fa invece complicato il ritorno in bianconero di Paul Pogba: fonti vicine al Manchester United sostengono infatti che i Red Devils abbiano intenzione di alzare il prezzo del centrocampista campione del mondo, aumentandolo di 30 milioni rispetto ai 150 richiesti fino ad ora, una mossa che potrebbe scoraggiare definitivamente la dirigenza della Juve.

Capitolo mercato in uscita: secondo Sky, Mattia Perin è pronto a fare le valigie per il Portogallo (Benfica e Porto sono sulle sue tracce), mentre Higuain ha manifestato la voglia di restare, anche se West Ham e Roma restano alla finestra in attesa di ulteriori novità.

SPORTAL.IT | 13-07-2019 12:01