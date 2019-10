Juventus-Bayer Leverkusen, le probabili formazioni

Tutto pronto per la sfida, valida per la seconda giornata della fase a gironi, tra Juventus e Bayer Leverkusen, in programma all’Allianz Stadium. Dopo il pareggio in quel di Madrid, la squadra di Sarri cerca il successo pieno. Attenzione ai tedeschi che, reduci dalla sconfitta all'esordio con la Lokomotiv Mosca, puntano ad un risultato positivo per rilanciarsi.

Un solo dubbio in casa bianconera con Sarri che deve scegliere chi far giocare, al fianco di CR7, tra Higuain e Dybala. Tutto deciso per Bosz che deve rinunciare a Bellarabi e Bailey. Attenzione al talento di Havertz.

Le probabili formazioni:

Juventus: Szczęsny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanić, Matuidi; Ramsey; Higuaín, Ronaldo. All. Sarri

Leverkusen: Hradecky; L Bender, Tah, S Bender, Wendell; Aránguiz, Baumgartlinger, Amiri; Havertz, Alario, Volland. All. Bosz

SPORTAL.IT | 01-10-2019 07:47