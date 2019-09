Juventus-Bayer sarà trasmessa in chiaro

Martedì 1° ottobre, su Canale 5 alle ore 21 andrà in onda in esclusiva in chiaro il match Juventus-Bayer Leverkusen valido per la seconda giornata di Champions League.

In diretta dall’Allianz Stadium di Torino andrà in scena la super sfida tra i bianconeri di Maurizio Sarri e i tedeschi di Peter Bosz. Alle 19.45, su Canale 20, 'Pressing Champions League anteprima' con l’avvicinamento al calcio d’inizio con Giorgia Rossi, Christian Vieri e gli inviati Francesca Benvenuti, Gianni Balzarini e Fabrizio Ferrero.

SPORTAL.IT | 30-09-2019 15:37