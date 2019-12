Juventus beffata: è arrivato il colpo di scena di mercato

Erling Braut Haaland è a sorpresa un giocatore del Borussia Dortmund. Il club giallonero ha spiazzato tutte le big d’Europa annunciando l’ingaggio del bomber norvegese nel pomeriggio di domenica. Haaland, attaccante rivelazione della fase a gironi di Champions League con 8 reti realizzate in 6 partite, ha firmato un contratto fino al 2024, e si trasferisce in Germania per 30 milioni di euro, la somma fissata dalla clausola presente nel contratto.

Un colpo a sorpresa che beffa soprattutto la Juventus, che secondo le indiscrezioni si era avvicinata molto al giocatore grazie al rapporto con l’agente Mino Raiola. Il classe 2000 ha invece scelto la Germania (e la possibilità di giocare probabilmente subito da titolare) per il definitivo salto di qualità nel grande calcio.

“Sarà emozionante giocare di fronte a 80 mila persone!”, sono le prime parole di Haaland, che nei primi sei mesi della stagione tra campionato e coppe ha già trovato il gol ben 28 volte, scatenando le attenzioni di mezza Europa.

Nonostante l’interesse di Juventus, Manchester United, Milan, il Borussia Dortmund ha anticipato tutti.

Evidentemente il binomio Haaland-Juventus non è destino: nel 2018 i bianconeri anticiparono la concorrenza arrivando prima di tutti per il giocatore, che invece decise di rifiutare l’offerta dei campioni d’Italia, preferendo crescere più tranquillo al Salisburgo. Ora questa beffa.

29-12-2019