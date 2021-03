Juventus-Benevento, Ronaldo premiato con la maglia G.O.A.T.

Cristiano Ronaldo ha da poco festeggiato il traguardo delle 770 reti e ha superato un mostro sacro come Pelé, ‘fermo’ a 767: proprio ‘O Rei’ ha recentemente reso omaggio al portoghese , congratulandosi con lui per aver scritto un’altra pagina di storia del calcio.

Prima di Juventus-Benevento, il presidente bianconero Andrea Agnelli ha premiato il suo giocatore con una maglia speciale, creata appositamente per celebrare questo storico dato.

“G.O.A.T. 770”.

Al posto del 7, ovviamente, il 770, corredato dalla scritta ‘G.O.A.T’ in sostituzione del nome: acronimo che sta per ‘Greatest of all time’, spesso usato per riferirsi ai grandi interpreti di uno sport (non è un caso che sia stato accostato spesso anche a Lionel Messi).

OMNISPORT | 21-03-2021 15:40