Juventus-Benfica: le formazioni ufficiali. Conceicao o Miretti? Le scelte di Spalletti e Mourinho

I bianconeri vicinissimi ai playoff di Champions League: contro lo Special One vietati passi falsi. Torna Di Gregorio tra i pali: ecco come giocheranno le due squadre

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Spalletti all’esame Mourinho. La Juventus ospita il Benfica in occasione della settima e penultima giornata della fase campionato di Champions League. L’obiettivo è conquistare l’intera posta in palio per avere la certezza della qualificazione ai playoff: sarebbe senza dubbio il modo migliore per lasciarsi alle spalle il brutto ko di Cagliari. Miretti o Conceicao? David oppure Openda? Il tecnico di Certaldo ha deciso: ecco le formazioni ufficiali.

Juventus-Benfica: le formazioni ufficiali

In attesa delle formazioni ufficiali che saranno rese note a breve, fotografiamo il cammino delle due squadre nella League Phase di Champions. Grazie all’ultimo successo per 2-0 ai danni del Pafos, la Juventus è salita a quota 9 punti, frutto di due vittorie, tre pareggi e un ko.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In questi ultimi 180’ alla squadra di Spalletti basta davvero un minimo sforzo per ottenere la certezza dei playoff: dunque, sono vietati nuovi passi falsi. Sta messo peggio il Benfica, che di punti ne ha soltanto 6. Se lo Special One è rientrato in corsa, lo deve al 2-0 rifilato al Napoli del rivale Conte nell’ultimo turno. Per le aquile di Lisbona è una gara da dentro o fuori: in caso di ko, servirebbe un mezzo miracolo per acciuffare i playoff.

Conceicao o Miretti? Le scelte di Spalletti

La Juventus si sistema sul rettangolo verde col 4-2-3-1. Davanti a Di Gregorio, che torna tra i pali, agirà la linea difensiva composto da Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso.

In mezzo al campo nessun dubbio: spazio al tandem formato da Locatelli e Thuram. È in attacco che Spalletti ha due dubbi: Miretti e Conceicao si contendono una maglia sulla trequarti che sarà completata da McKennie e l’intoccabile Yildiz. David sembra destinato ancora una volta a spuntarla su Openda.

Come risponde Mourinho

Il ritorno al Benfica non sta riservando soddisfazioni a Mourinho, che, archiviata senza sussulti la parentesi turca col Fenerbahce, sperava in ben altri risultati in patria.

L’ex Inter dovrebbe disporsi a specchio: tra i pali ci sarà Trubin, quindi pacchetto arretrato composto da Dedic, Araujo, Otamendi e Dahl. In mediana toccherà a Barreiro e Aursnes, con Prestianni, Sudakov e Scjelderup a supporto del centravanti greco Pavlidis.

Juventus-Benfica: formazioni ufficiali non ancora disponibili

Le probabili formazioni: