Juventus-Benfica: le formazioni ufficiali. Conceicao o Miretti? Le scelte di Spalletti e Mourinho

Spalletti all’esame Mourinho. La Juventus ospita il Benfica in occasione della settima e penultima giornata della fase campionato di Champions League. L’obiettivo è conquistare l’intera posta in palio per avere la certezza della qualificazione ai playoff: sarebbe senza dubbio il modo migliore per lasciarsi alle spalle il brutto ko di Cagliari. Miretti o Conceicao? David oppure Openda? Il tecnico di Certaldo ha deciso: ecco le formazioni ufficiali.
- Juventus-Benfica: le formazioni ufficiali
- Conceicao o Miretti? Le scelte di Spalletti
- Come risponde Mourinho
Juventus-Benfica: le formazioni ufficiali
In attesa delle formazioni ufficiali che saranno rese note a breve, fotografiamo il cammino delle due squadre nella League Phase di Champions. Grazie all’ultimo successo per 2-0 ai danni del Pafos, la Juventus è salita a quota 9 punti, frutto di due vittorie, tre pareggi e un ko.
In questi ultimi 180’ alla squadra di Spalletti basta davvero un minimo sforzo per ottenere la certezza dei playoff: dunque, sono vietati nuovi passi falsi. Sta messo peggio il Benfica, che di punti ne ha soltanto 6. Se lo Special One è rientrato in corsa, lo deve al 2-0 rifilato al Napoli del rivale Conte nell’ultimo turno. Per le aquile di Lisbona è una gara da dentro o fuori: in caso di ko, servirebbe un mezzo miracolo per acciuffare i playoff.
Conceicao o Miretti? Le scelte di Spalletti
La Juventus si sistema sul rettangolo verde col 4-2-3-1. Davanti a Di Gregorio, che torna tra i pali, agirà la linea difensiva composto da Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso.
In mezzo al campo nessun dubbio: spazio al tandem formato da Locatelli e Thuram. È in attacco che Spalletti ha due dubbi: Miretti e Conceicao si contendono una maglia sulla trequarti che sarà completata da McKennie e l’intoccabile Yildiz. David sembra destinato ancora una volta a spuntarla su Openda.
Come risponde Mourinho
Il ritorno al Benfica non sta riservando soddisfazioni a Mourinho, che, archiviata senza sussulti la parentesi turca col Fenerbahce, sperava in ben altri risultati in patria.
L’ex Inter dovrebbe disporsi a specchio: tra i pali ci sarà Trubin, quindi pacchetto arretrato composto da Dedic, Araujo, Otamendi e Dahl. In mediana toccherà a Barreiro e Aursnes, con Prestianni, Sudakov e Scjelderup a supporto del centravanti greco Pavlidis.
Juventus-Benfica: formazioni ufficiali non ancora disponibili
Le probabili formazioni:
- Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti
- Benfica (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Sudakov, Scjelderup; Pavlidis. Allenatore: José Mourinho