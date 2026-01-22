Juventus-Benfica, moviola: tutti gli errori dell’arbitro, severo solo con Madama

La prova dell’arbitro Gözübüyük all’Allianz Stadium in Champions League analizzata al microscopio dal talent di Dazn Calvarese, due gli ammoniti

Serdar Gözübüyük , la scelta dell’Uefa per Juve-Benfica, è un arbitro olandese di origine turca. Ha esordito in Eredivisie nel 2010. Ottenuta la qualifica ad internazionale nel 2012, il 26 marzo 2013 arbitra la sfida tra Malta e Italia per le qualificazioni al campionato del mondo 2014: nel corso dell’incontro, concede un rigore per parte. Viene scelto per l’Europeo Under-21 del 2017, in cui arbitra due gare della fase a gironi. Selezionato ufficialmente 2 anni dopo anche per gli europei under 21 del 2019 in Italia e San Marino. Il 23 aprile 2024 la UEFA lo ha convocato per il campionato d’Europa 2024 in Germania, nel ruolo di quarto ufficiale o riserva di assistente arbitrale. Ha diretto Estonia-Italia l’anno scorso ma vediamo come se l’è cavata ieri.

I precedenti di Gözübüyük con la Juve

Un sol precedente con i bianconeri per il fischietto olandese: il successo per 2-0 in trasferta sul Friburgo nel 2023 in Europa League.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Inia e Honig con Manschot IV uomo, il belga Van Driessche al Var e Higler all’Avar, l’arbitro ha ammonito Locatelli e Kelly.

Juve-Benfica, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 44′ proteste di Miretti nel finale, sul sombrero fermato da Dedic: il centrocampista bianconero chiedeva un fallo per tocco di mano, ma per l’arbitro non c’è nulla. Primo giallo al 49′, è per Locatelli per un fallo su Sudakov. Al 58′ fallo evidente di Otamendi su McKennie, fermato al limite dell’area. Per il direttore di gara, però, non c’è cartellino giallo.

All’80’ Bremer entra in ritardo su Barreiro, colpendolo sotto al piede nel tentativo di rinviare il pallone, l’arbitro Gozubuyuk viene richiamato dal VAR all’on field review e assegna il penalty. Dal dischetto Pavlidis però svirgola e scivola All’88’ giallo per Kelly dopo un fallo su Ivanovic e dopo il recupero Juve-Benfica finisce 2-0.

La sentenza di Calvarese

A fare chiarezza sugli episodi dubbi della gara è il talent di Prime, Calvarese, che parte dal mancato giallo a Otamendi: “È fallo e anche giallo, sicuramente falloso e anche da cartellino”. Nessun dubbio sul rigore: “Il calciatore del Benfica arriva per primo e Bremer lo colpisce nettamente”