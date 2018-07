Rodrigo Bentancur è finito nel mirino di diverse big europee dopo il buon Mondiale disputato con il suo Uruguay.

Il centrocampista classe 1997 piace infatti a Barcellona, Atletico Madrid e Arsenal.

La Juventus non ha però intenzione di cedere l'ex Boca Juniors, in quanto è uno di quei giocatori su cui Massimiliano Allegri vorrebbe puntare in futuro.

SPORTAL.IT | 13-07-2018 14:05