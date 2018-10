Juventus, Beppe Marotta passa al nemico

Beppe Marotta potrebbe accasarsi nei prossimi mesi all'Inter. Secondo quanto riporta Tuttosport, l'ormai ex amministratore delegato della Juventus, che chiuderà il rapporto con il club bianconero nelle prossime settimane, è nel mirino della società nerazzurra, in vantaggio sul Milan.

Il possibile arrivo di Marotta sconvolgerebbe l'organigramma nerazzurro e comporterebbe il probabile ridimensionamento di Piero Ausilio: una ipotesi tutt'altro da escludere se anche in questa stagione non dovessero arrivare risultati di prestigio. E' invece improbabile l'approdo dell'ad bianconero al Milan: i rossoneri hanno appena nominato Gazidis come nuovo amministratore delegato mentre gli ex Leonardo e Maldini stanno gestendo da pochi mesi l'area sportiva.

Fioccano smentite anche per quanto riguarda l'ipotesi Napoli: De Laurentiis contattò Marotta anni fa, ma ora le condizioni sono cambiate e il club partenopeo non è interessato.

Marotta in un'intervista alla Rai ha reso nota la sua volontà di trovare subito un altro grande club: "Smentisco di puntare alla Federcalcio. Non escludo invece di potermi accasare in un altro grande club. Ho fatto 40 anni di lavoro senza mai fermarmi, è la prima volta che mi fermo a campionato in corso. Vorrei tanto ripresentarmi però ai nastri di partenza della prossima stagione al timone di un'altra squadra".

"Non c'è stato un motivo scatenante, è una situazione voluta dalla società e io mi adeguo alle direttive per amore della Juve e delle persone che ci lavorano. Sposo questa linea aziendale, sono un uomo d'azienda e capisco. Sono certo di aver dato il 100% in questi miei anni alla Juve, che coincidono con grandi traguardi. Spero che chi verrà dopo di me possa fare lo stesso".

SPORTAL.IT | 02-10-2018 10:05