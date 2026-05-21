Juventus, fallito il corteggiamento a Bernardo Silva: il portoghese snobba i bianconeri e guarda altrove

Il centrocampista in uscita dal Manchester City sempre più lontano da Torino: la sua ultima dichiarazione fa pensare a un trasferimento nella Liga

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Bernardo Silva rischia di diventare il primo grande obiettivo mancato del mercato della Juventus: nell’ultima dichiarazione riguardante il suo futuro, il centrocampista in uscita dal Manchester City ha snobbato i bianconeri, alludendo a un probabile trasferimento nella Liga.

Juventus, fallito il corteggiamento a Bernardo Silva

Luciano Spalletti aveva indicato Bernardo Silva alla dirigenza della Juventus come il rinforzo ideale per elevare il tasso tecnico e di personalità dei bianconeri a centrocampo, ma le pretese del tecnico toscano sono probabilmente destinate a rimanere deluse. Nell’ultima dichiarazione sul suo futuro, il centrocampista portoghese in uscita dal Manchester City ha infatti fatto intendere non solo di non pensare ad un trasferimento alla Juventus, ma anche di aver probabilmente deciso dove giocare nella prossima stagione.

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Bernardo Silva sceglie la Liga

“Penso che sia l’ora di avvicinarmi un po’ alla mia famiglia: sono stato 12 anni lontano da loro e sento di volermi avvicinare”, ha detto Bernardo Silva ai canali del City, una frase che sembra escludere l’avventura in serie A del centrocampista. Al momento, infatti, sul 31enne giocatore in scadenza di contratto con i Citizens c’è il forte interesse del Barcellona e soprattutto dell’Atletico Madrid: sbarcare nella capitale spagnola significherebbe ritrovarsi a poco più di un’ora di volo da Lisbona, città natale del giocatore.

Occasione persa per la Juve

Bernardo Silva avrebbe rappresentato un’occasione da cogliere per la Juventus, che avrebbe potuto ingaggiare a parametro zero – quindi senza investire risorse nel cartellino – un giocatore di qualità eccelsa, in età sì avanzata ma tutt’altro che logoro (oltre 3.700 minuti in campo e zero infortuni quest’anno), abituato a vincere e a trascinare la propria squadra. Per i bianconeri sarà difficile, se non impossibile, riuscire a trovare un’alternativa di pari valore nel rapporto qualità/prezzo, soprattutto se, com’è ormai probabile, la squadra di Spalletti dovesse restare fuori dalla prossima Champions League.