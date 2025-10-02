Juventus, Bernardo Silva infiamma i tifosi bianconeri: può lasciare il City a gennaio, ma occhio al Benfica

Il portoghese non rinnoverà il contratto dopo nove anni, può lasciare i citizens già nel mercato invernale: Comolli e Chiellini sognano il colpo a parametro zero stile Modric

Che alla Juventus manchi un giocatore di qualità a centrocampo, è storia ben nota. Che i bianconeri possano trovarne uno sin da gennaio, è una possibilità che ha molte incognite: che la casella venga riempita da Bernardo Silva, è ipotesi affascinante e tutta da confermare.

Juventus, idea Bernardo Silva

Eppure, la serie A si sta dimostrando terreno fertile per “vecchie glorie” che in realtà poi tanto vecchie non sono, come stanno dimostrando De Bruyne e Modric. Nel caso del fantasista portoghese, inoltre, l’aggettivo “vecchio” è del tutto abusato, dato che si tratta di un classe ’94 con ancora molti anni di carriera davanti. Bernardo Silva interessa alla Juventus ed è in scadenza di contratto a giugno 2026, dopo nove stagioni al Manchester City in cui ha vinto tutto quello che c’era da vincere.

Bernardo Silva parla del suo futuro

Il portoghese ha affermato alla Bbc di avere le idee piuttosto chiare sul suo futuro: “So esattamente cosa farò, anche se adesso non è il momento giusto per parlarne”. Molti tifosi della Juventus pagherebbero di tasca propria per sapere se nel futuro ci sono i colori bianconeri, perché Bernardo Silva è uno di quei giocatori in grado di cambiare completamente il volto di una squadra. “Adesso conta dare il massimo e riportare il club dove merita – ha aggiunto – abbiamo avuto tanti capitani che se ne sono andati, ma chi ha più esperienza deve trasmetterla ai più giovani”.

Bernardo Silva, occhio al Benfica

Sul suo conto si è espresso anche Pep Guardiola: “Come capitano non potrebbe fare di meglio. È straordinario, intelligente, può giocare in tantissime posizioni. In allenamento è sempre tra i migliori. Siamo davvero felici di averlo con noi”. Parole che a qualcuno potrebbero suonare come un “grazie di tutto”, perché Bernardo Silva potrebbe accordarsi sin da gennaio con un altro club. Anche il Benfica, squadra in cui è cresciuto, lo segue e potrebbe avanzare un’offerta facendo leva sul legame con i colori rossi dove ha esordito in prima squadra nel 2013.

Juve-Bernardo Silva, incrocio nel 2017

Poi il passaggio al Monaco, con la cui maglia incrociò la Juventus nella semifinale di Champions del 2017, e l’approdo al Manchester City dove vanta uno score di 272 presenze e 43 gol. Con la maglia della Nazionale portoghese vanta 103 presenze: non prese parte all’Europeo del 2016 vinto dai lusitani causa infortunio. Venne sostituito da Renato Sanches, autore del gol decisivo in finale contro la Francia.

Come cambierebbe la Juventus con Silva

Bernardo Silva sarebbe il giocatore ideale per la Juventus: non è un regista puro, nella sua carriera ha giostrato soprattutto da trequartista o attaccante esterno, ma con il passare degli anni ha imparato ad arretrare molto la sua posizione. I bianconeri hanno un centrocampo molto muscolare ma poco tecnico e poco fantasioso, con i vari Locatelli, Thuram, Koopmeiners e McKennie, e Bernardo Silva avere lo stesso valore che sta avendo Modric per il Milan.