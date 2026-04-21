Teun Koopmeiners viene considerato “sacrificabile”, ora e adesso soprattutto dopo la vista alla Continassa del suo agente, Bart Baving , il quale avrebbe valutato e deciso di confrontarsi ad un tavolo con la dirigenza per definire il piano di uscita del suo assistito.

Come si conciliano l’uscita di scena di Koopmeiners , verosimilmente nella prossima sessione di calciomercato, con l’esasperata rincorsa a Bernardo Silva e l’idea Pellegrini per la Juventus di Spalletti ? Il rinnovo del tecnico toscano ha innescato una serie di valutazioni in un effetto domino in cui la società si misura con l’ammissione sull’acquisto cardine, arrivato con il suo carico da aspettative dall’Atalanta , le ambizioni e le occasioni contingenti.

Le ragioni sono molteplici: la cessione non è affatto semplice per via del prezzo del cartellino, che non può scendere sotto i 30 milioni per evitare di generare perdite operative. Due società potrebbero rivelarsi adeguate: Manchester United e Galatasaray, che in Serie A ha attinto e molto.

Bernardo Silva vuole il Barcellona

Con Bernardo Silva, i presupposti sarebbero incoraggianti se non fosse che all’intenzione si sono aggiunte componenti personali che suggerirebbero il sorpasso ad opera del Barcellona. Non è questione di ingaggio, ma di famiglia perché nella città catalana vivono la sorella della moglie con il compagno. Un fattore che favorirebbe questa meta rispetto a Torino.

La Juventus sarebbe scesa in secondo piano per via delle motivazioni personali del campione del Manchester City, che lascerà in estate. Dal versante catalano, Laporta non sta spingendo per ingaggiarlo: le priorità del Barcellona sono altre, come riferito, ma il ridimensionamento delle pretese di stipendio per il club catalano che non gode di salute finanziaria favorirebbe l’operazione.

L’idea Pellegrini e la proposta a Spalletti

Diversa ma non così distante, poi la questione Pellegrini. Lorenzo è in scadenza di contratto e non ha trovato l’ambiente consono alle proprie esigenze di espressione in questa Roma fulminata da una lotta intestina. Mi stima e mi vorrebbe in bianconero? Col mister ho un grande rapporto. Abbiamo vissuto dei momenti fantastici e ho apprezzato la bella persona e l’allenatore fuori dal normale che è”.

Tuttosport, che rilancia la notizia in prima pagina, aggiunge però le altre parole del giocatore: “Ma la mia felicità sarebbe arrivare con la Roma tra le prime quattro. Visto che in questo momento non dipende solo da noi, ciò che possiamo fare è cercare di vincere tutte le partite rimaste, poi alla fine si vedrà”.

Con le qualità tecniche, e la richiesta di rinnovamento a cui si allude, l’ipotesi prenderebbe corpo e sostanza con una certa facilità. Il mercato a parametro zero ha sempre e comunque senso, almeno nel progetto Comolli.