Juventus, Bernardo Silva lascia il Manchester City: annuncio ufficiale, la strategia di Comolli

Dopo 9 anni, più di 450 presenze e trionfi storici, il trequartista portoghese saluta l'Etihad e Guardiola: scatta l'assalto dei bianconeri, ecco l'offerta

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Bernardo Silva si avvicina alla Juventus. Le voci si rincorrevano da settimane, mesi. Ora, però, è arrivata anche l’ufficialità: al termine della stagione il trequartista portoghese lascerà il Manchester City. La fine di un’era, proprio come accaduto lo scorso anno con Kevin De Bruyne. La speranza di Luciano Spalletti è che il lusitano possa seguire le orme dell’ex compagno di squadra e approdare in Serie A. Sul giocatore ci sono diversi club, ma Damien Comolli ha in mente un piano preciso, in linea con il “mercato ambizioso” promesso ai tifosi e allo stesso allenatore.

Ora è ufficiale: Bernardo Silva lascia il Manchester City

Nove anni a Manchester, 451 presenze e una bacheca impressionante: sei Premier League, una Champions League, due FA Cup, cinque Carabao Cup, tre Community Shield, un Mondiale per club e una Supercoppa europea. A tutto questo si aggiunge la fascia da capitano, affidatagli la scorsa estate da Pep Guardiola.

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Bernardo Silva è stato molto più di un semplice giocatore: è il simbolo del Manchester City, è il Manchester City. Ma anche le storie più intense arrivano a una conclusione. L’ex Monaco ha scelto di aprire un nuovo capitolo, che potrebbe anche portarlo in Italia, magari proprio alla Juventus. All’Etihad si prepara un addio carico di emozione: l’ultimo match casalingo contro l’Aston Villa, in programma il 24 maggio, potrebbe trasformarsi in una serata speciale. Chiudere con un trofeo renderebbe l’epilogo ancora più memorabile.

L’annuncio del portoghese

L’addio di Bernardo Silva è stato annunciato dal Manchester City attraverso una nota che fa sognare i tifosi della Juventus. “Quando sono arrivato nove anni fa inseguivo il sogno di un bambino: volevo avere successo e raggiungere grandi traguardi. Questa città e questo club mi hanno dato molto più di quanto avessi mai immaginato. Ciò che abbiamo costruito insieme resterà per sempre nel mio cuore”.

Poi il riferimento personale: “Tra pochi mesi sarà il momento di dire addio alla città dove non solo abbiamo vinto tanto, ma dove è iniziata la mia famiglia”. Infine, il saluto ai tifosi, a Guardiola e ai compagni: “Sono arrivato come giocatore del Manchester City e me ne vado come uno di voi, un tifoso per la vita. Godiamoci queste ultime settimane e lottiamo per ciò che resta di questa stagione”.

Bernando Silva alla Juventus: il piano di Comolli

L’amministratore delegato della Juventus, Comolli, è stato chiaro: con o senza Champions League, il club porterà avanti un mercato ambizioso. Tradotto: Spalletti, fresco di rinnovo fino al 2028, potrà contare su rinforzi di alto livello. Il nome di Bernardo Silva è in cima alla lista dei desideri del tecnico, ma la concorrenza è forte: sul portoghese ci sono anche il Barcellona e diversi club americani e arabi.

La Juventus, però, si è già mossa. Un primo contatto con il suo agente, Jorge Mendes, c’è stato. L’idea è quella di presentare un’offerta importante: contratto triennale con opzione per il quarto anno e ingaggio da almeno 7 milioni a stagione.