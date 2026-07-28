Juventus, il Besiktas molla Salah e torna su Vlahovic, Spalletti aspetta Kolo Muani e sogna Alajbegovic

Carnevali ha alzato ulteriormente l'offerta al Psg, la partenza di Openda verso Lione libera finalmente il posto in rosa. Nel mirino anche il trequartista bosniaco del Bayer Leverkusen

Mancano pochi giorni alla partenza per la tournée direzione sol levante, e la Juventus è un cantiere talmente aperto, da non aver bisogno del classico anziano che guarda dall’esterno. La situazione è sotto gli occhi di tutti, in primi Luciano Spalletti.

Spalletti, ultimo addio alla madre

Un giorno triste per il tecnico bianconero, che ha detto addio per l’ultima volta all’anziana madre. Una delegazione della Juventus ha partecipato ai funerali della signora Ilva, mamma del tecnico bianconero, scomparsa all’età di 93 anni. Nella chiesa di Santa Maria a Ripa di Empoli sono arrivati, tra gli altri, anche il presidente Gianluca Ferrero, il direttore generale e amministratore delegato Giovanni Carnevali e il capitano Manuel Locatelli, i quali hanno voluto abbracciare Spalletti in questo momento di profondo dolore.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Juventus, Openda va al Lione

Inevitabile che, almeno oggi, per lui il mercato passi in secondo piano: ma la macchina non può fermarsi, perché il tempo inizia a stringere. Ma non ci sono notizie cattive, perché Mentre continua la caccia agli attaccanti per la nuova stagione, Lois Openda ha avuto il via libera per il Lione: l’attaccante ex Lipsia andrà a cercare minuti e gol in Francia, passerà al Lione in prestito secco per circa 3 milioni con ingaggio pagato dai francesi.

Carnevali affonda per Kolo Muani

L’affondo decisivo per Kolo Muani può dunque cominciare: come riporta Sport Mediaset, Carnevali ha lavorato incessantemente ai fianchi del Psg dopo lo strappo dell’anno scorso con Coolli, e la fumata definitiva è in vista, bianca o nera che sia. L’ultima offerta del dg bianconero ha visto il prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni più bonus, ma con la novità dell’aumento della parte variabile e di una maggiore clausola sulla futura rivendita. Kolo Muani aspetta solo la Juve, la Juve aspetta l’ok definitivo del Psg.

Vlahovic si riavvicina al Besiktas

Sempre più defilata la posizione di Dusan Vlahovic, per il quale il Besiktas sembra tornato a muoversi dopo che Salah sembra orientato a volare in Mls. I turchi sono tornati con forza sul serbo, che però dovrà prendere in fretta una decisione in assenza di altre offerte. E Spalletti potrebbe “consolarsi” con il bosniaco Kerim Alajbegovic, trequartista di proprietà del Bayer Leverkusen reduce dal prestito al Salisburgo.

Juve, sogno Alajbegovic

Sul trequartista potrebbe scatenarsi un’asta, visto che piace molto a Chelsea, Borussia Dortmund, Newcastle, Roma, Napoli e Atalanta. I hanno già inoltrato una proposta da 40 milioni di euro per strapparlo ai tedeschi e girarlo successivamente in prestito, e secondo quanto riporta Tuttosport anche la Juventus, su indicazione di Frederic Massara, segue il profilo con forte interesse forte dei contatti curati dall’intermediario Miralem Pjanic. Bisognerà prima operare qualche cessione importante, sperando che nel frattempo il Bayer non ceda ad altre lusinghe.