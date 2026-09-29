Il rosso da 60 milioni in bilancio è l’ultimo problema da gestire: la proprietà dice no ad altri aumenti di capitale. Carnevali e Spalletti sono avvertiti

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Il bilancio comanda su tutto. E’ questa (già da un po’) la nuova regola del calcio italiano e non solo. E anche la Juventus non può fare a meno di seguire questo dettame. John Elkann non ne vuole sapere di ulteriori aumenti di capitale, il club deve autofinanziare e il buco da 60 milioni diventa una brutta notizia per Giovanni Carnevali e Luciano Spalletti.

Niente aumenti di capitale

John Elkann ha stabilito dei paletti molto precisi, lo ha fatto da anni e non vuole tornare sui suoi passi. L’occasionale “sforamento” viene ancora tollerato ma non si può più pensare a una politica che non tiene a mente il bilancio. Forse anche per questo motivo, per il suo pragmatismo, il suo rapporto con la tifoseria non è mai veramente decollato. I fan della Vecchia Signora hanno sempre preferito il modo di fare da “tifoso” del cugino Andrea Agnelli. E chissà cona ne diranno ora, che stando a quanto scrive Tuttosport, la proprietà ha deciso di dire basta agli aumenti di capitale. Secondo il giornale infatti Elkann avreebebe deciso di non mettere ulteriore liquidità nei conti del club, l’ultimo risale al 2025 ed è stato il quarto nel giro di circa 6 anni. Ma basta così.

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Il rosso da 60 milioni e la patata bollente a Carnevali

Tra fine settembre e inizio ottobre arriva il momento della resa dei conti, quelli veri. E’ il momento più delicato per i club che si trovano a gestire la chiusura dei bilanci dello scorso 30 giugno. Sempre secondo Tuttosport, il bilancio della Vecchia Signora continua a essere in netto miglioramento con un buco che diventa di 60 milioni, ancora tanti, ma decisamente meno rispetto ai 199 con cui si era chiusa l’annata 2023-2024. Ora però è il momento di continuare su questa strada e la patata bollente passa nelle mani di Giovanni Carnevali. A pesare sui costi sono soprattutto i risultati di campo e la mancata partecipazione alla Champions League non dà certo una mano. Ora toccherà al dg riuscire a trovare le soluzioni che passano necessariamente da una riduzione dei costi anche per riuscire a rispettare i parametri del fair play finanziario della UEFA.

Spalletti avvisato: come sarà il mercato di gennaio

Il messaggio a Luciano Spalletti è indiretto ma non per questo meno chiaro: “Si fa con quel che si ha”. La Juventus ha iniziato in maniera un po’ balbettante la sua stagione anche a causa di qualche infortunio di troppo e le risorse per il mercato invernale saranno limitate. Carnevali dovrà lavorare di fantasia, negli ultimi giorni è emersa la volontà di sondare con maggiore regolarità il mercato dei parametro zero e dei giocatori che potranno svincolarsi alla fine di questa stagione. E anche Spalletti dovrà fare di necessità virtù, dovrà sfruttare al meglio il talento a disposizione con l’obiettivo di una qualificazione in Champions che diventa fondamentale per il futuro anche economico del club.