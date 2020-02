Juventus, blindato Szczesny: ufficiale il rinnovo

La Juventus blinda Wojciech Szczesny: è infatti notizia di martedì che il portiere polacco ha prolungato il suo contratto, che scadrà tra quattro stagioni e mezza.

"La Juventus – si legge nella nota emessa dal club – annuncia il rinnovo del contratto di Wojciech Szczesny, che vestirà la nostra maglia fino al 2024. Approdato a Torino nella stagione 2017/2018 dopo aver giocato con Arsenal e Roma, Wojciech con la casacca della Juventus fino ad ora ha disputato 84 gare ufficiali, vincendo già due Scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Dal suo arrivo alla Juventus, nessun portiere ha registrato in percentuale più 'clean sheet' in rapporto ai match disputati: il 46% (28 su 61). In questi anni ha subito in media 0.7 gol a partita in Serie A, il rapporto più basso tenendo conto dei portieri con almeno cinque presenze".

SPORTAL.IT | 11-02-2020 20:48