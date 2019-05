Juventus, blitz a Londra per il prossimo allenatore

Si arricchisce di mistero la questione legata al prossimo allenatore della Juventus: secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, nella giornata di mercoledì Fabio Paratici è volato a Londra per un incontro faccia a faccia con Maurizio Sarri. L'assenso dell'ex timoniere del Napoli sembra esser cosa fatta ma ci sono ancora da risolvere alcuni nodi.

Per non farsi cogliere impreparato, il responsabile dell'area sportiva bianconera dopo l'incontro con l'allenatore del Chelsea ha visto anche il fratello di Mauricio Pochettino, unico rappresentante del tecnico argentino che però al momento sarebbe il piano B all'opzione Sarri.

Secondo quanto riportato dai tabloid inglesi, il Chelsea non sarebbe intenzionato ad opporsi all'addio dell'ex Napoli nel caso in cui la dirigenza bianconera decidesse di pagare l'indennizzo di 5,5 milioni di euro per liberare l'allenatore, legato da un altro anno di contratto con opzione per una terza stagione. Il mister toscano non piace a buona parte dei senatori dello spogliatoio dei Blues: il Chelsea potrebbe sostituirlo con Tuchel, attualmente al Paris Saint Germain. Tutto è chiaramente rimandato a dopo la finale di Europa League contro l'Arsenal.

Sarri in conferenza stampa ha lanciato un messaggio, confessando per la prima volta la possibilità di un addio al Chelsea: "Se il mio lavoro dovesse essere giudicato per una partita e non dopo l'esame dettagliato di quello che è stato fatto in questi dieci mesi, allora vado via subito".

Sulla questione del prossimo allenatore è intervenuto anche Giorgio Chiellini, che in un'intervista a Tuttosport ha detto: "Sono serenissimo, non ne so più di voi. Però sono convinto che sarà un grande allenatore. E la Juventus continuerà a vincere. La società farà la scelta migliore possibile. Allegri secondo me ha salutato nel momento giusto, va via acclamato da tutti. Ha fatto qualcosa di irripetibile tra scudetti, coppe e finali di Champions League. E' un ciclo durissimo da ripetere per continuità di successi".

