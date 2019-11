Juventus, blitz di mercato: bianconeri vicini al nuovo Pogba

La Juventus è in forte pressing su Tahith Chong, promettente ala olandese di 19 anni in scadenza di contratto con il Manchester United. Fabio Paratici e gli uomini di mercato bianconeri sono pronti a replicare la geniale operazione Pogba, che nel 2012 portò al trasferimento del centrocampista francese a parametro zero alla Vecchia Signora per poi cederlo, 4 anni dopo, per oltre 100 milioni di euro agli stessi inglesi.

Chong piace moltissimo ai campioni d’Italia e non è un caso che non abbia ancora trovato l’accordo con i Red Devils per il prolungamento del contratto. Interrogato sulla questione, il giocatore ha preferito soprassedere: “È ancora presto al momento. Sono ancora un giocatore del Manchester United e questa stagione è un’altalena. Penso solo a questo, mi focalizzo sulla stagione in corso e non bado al contratto”, ha detto a Fox Sports

Il ragazzo alterna partite con la formazione Under 23 a quelle in prima squadra, nella quale finora ha disputato solo pochi minuti: la Juventus fiuta l’affare ed è pronta a sferrare l’assalto per accaparrarselo il prossimo giugno gratis.

La stampa britannica è ormai certa del passaggio estivo a Torino, e i tifosi dello United sono sconcertati. Molti hanno ricordato proprio quanto successo con Pogba: “Non abbiamo imparato niente?”, chiedono sui social.

L’altro giovanissimo nel mirino della Juve è il già affermato Haaland: in questo caso i bianconeri possono invece sfruttare la corsia preferenziale con l’agente Mino Raiola. Il Salisburgo chiede 80 milioni di euro, ma il procuratore italo-olandese è già al lavoro per limare il prezzo del cartellino.

SPORTAL.IT | 15-11-2019 13:51