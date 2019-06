Juventus, blitz di Sarri da Cristiano Ronaldo

Primi contatti con il mondo Juve per Maurizio Sarri: il tecnico toscano, atterrato mercoledì sera a Torino, si è presentato immediatamente alla Continassa, dove ha parlato per alcune ore con la dirigenza bianconera. Un incontro necessario per programmare le prossime mosse.

Giovedì mattina il mister toscano si presenterà per la prima volta in conferenza stampa ai suoi nuovi tifosi, cercando di scaldare una platea in parte scettica sul suo approdo sulla panchina dei campioni d’Italia. Sarri incontrerà i giornalisti intorno alle 11 presso la sala Gianni e Umberto Agnelli, all’Allianz Stadium.

Secondo la Gazzetta dello Sport, Sarri partirà nel weekend per la Grecia, dove incontrerà il leader tecnico della squadra, Cristiano Ronaldo. CR7 sta trascorrendo le vacanze nel Westin Resort, a Costa Navarino, hotel di lusso dove nel 2018 fu ultimato il suo trasferimento in bianconero (memorabili le foto con Andrea Agnelli e il suo agente Jorge Mendes). L’incontro con Sarri è particolarmente atteso per suggellare un vero e proprio patto con il nuovo allenatore dei bianconeri, e mettere a tacere le voci che non lo dipingono così entusiasta per l’arrivo dell’ex tecnico di Chelsea e Napoli. Con lui in Grecia ci sono anche la compagna, Georgina Rodriguez, il figlio, Cristiano Jr., il fratello Hugo e alcuni amici.

Sarri ha anche parlato di mercato con Paratici: si aspettano rinforzi a centrocampo, dove negli ultimi giorni Rabiot ha superato Pogba e Milinkovic-Savic, e in difesa (torna forte la suggestione De Ligt dopo il rifiuto al Barcellona).

Sui social intanto fa discutere il look di Sarri all’arrivo all’aeroporto di Caselle: camicia blu, occhiali scuri e in mano una custodia di un abito con la scritta “Allegri”.

