Juventus: blitz per De Ligt, colpo di scena su Cancelo

Ore cruciali per il trasferimento di Matthijs De Ligt dall'Ajax alla Juventus. Fabio Paratici e gli uomini di mercato dei bianconeri sono volati ad Amsterdam per chiudere l'accordo con i Lancieri per il centrale olandese classe 1999.

A fare da apripista all'incontro, Mino Raiola: l'agente del giocatore è già in Olanda ed è pronto a intavolare la trattativa. L'Ajax vuole 75 milioni di euro, mentre i campioni d'Italia si fermano a 65: si cerca l'intesa per quello che potrebbe essere il colpo dell'estate per i torinesi.

La Juventus ha già da giorni l'accordo con il giocatore: 5 anni di contratto a 12 milioni a stagione, bonus compresi, che l'hanno convinto a scegliere l'opzione bianconera invece che accettare le offerte di Barcellona e Paris Saint Germain. Nel contratto verrà anche inserita una clausola da 150 milioni di euro, a salire al termine di ogni stagione. Raiola ha già avvisato il ds Overmars dell'accordo, ora si cerca la quadra per trovare l'intesa tra i due club.

In uscita, sorprendente intoppo per Joao Cancelo: il Manchester City vorrebbe inserire Danilo come contropartita per abbassare il costo del cartellino del terzino portoghese, che la Juventus valuta 60 milioni di euro. L'offerta degli inglesi è quindi Danilo più 40 milioni. I bianconeri però non sono convinti dal brasiliano, e vorrebbero soldi cash: anche in questo caso, si continua a trattare.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 28-06-2019 09:58