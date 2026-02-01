Juventus, preso Boga, sarà il vice-Yildiz: chi è e come potrebbe giocare con Spalletti

I bianconeri hanno scelto il vice Yildiz: un riempitivo più che una vera alternativa. Per l'ivoriano è la grande chance dopo qualche stagione opaca

Il mercato della Juventus è andato molto più a rilento del previsto. C’era chi attendeva un centravanti nuovo già nella scorsa partita con il Napoli, ma non è mai arrivato. Tra le priorità di Madama, c’era anche un vice-Yildiz che dovesse essere poco ingombrante ma all’occorrenza utile alla causa. E che, soprattutto, non dovesse costare molto alle casse in difficoltà della società piemontese. Detto, fatto. La soluzione è stata individuata in Jeremie Boga, preso con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Nizza.

L’opportunità low cost per la Juventus

Una freccia in più nell’arco di Luciano Spalletti. Il cambio modulo, dal 3-4-2-1 di Tudor al 4-2-3-1 attuale, ha spinto la Juventus ha ricercare un esterno offensivo in più che andasse ad aggiungersi ai vari Conceicao, Zhegrova e soprattutto Yildiz. Così, il club ha sondato il mercato alla ricerca di opportunità, drizzando le antenne sulla situazione del Nizza alle prese con contestazioni da parte della tifoseria e risultati lontanissimi dalle aspettative. Tra coloro che cercavano una via di fuga dalla Costa Azzurra, c’era anche Jeremie Boga, vecchia conoscenza del calcio italiano, disponibile in prestito con diritto di riscatto. E i bianconeri se lo sono assicurati, con la promessa di versare 5 milioni di euro ai rossoneri nel caso in cui il giocatore dovesse convincere in questi 4 mesi che mancano alla fine della stagione.

Chi è Boga, l’esterno lanciato dal Sassuolo

29 anni compiuti da poco. Jeremie Boga torna in Italia non più come una promessa, come quando ci approdò per la prima volta. Ma neppure come una certezza assoluta, considerato lo svolgimento della sua carriera. Veloce e anche tecnico, all’esterno ivoriano è sempre mancato qualcosa per sfondare realmente. Cresciuto nel Chelsea, è andato in giro per l’Europa a fare esperienza con le maglie di Rennes, Granada e Birmingham ma è con col Sassuolo che è realmente esploso. In Emilia-Romagna, Boga ha giocato dal 2018 al 2022 collezionando 98 presenze e mettendo a segno 18 reti. Meno fortunata la successiva esperienza con l’Atalanta, mentre al Nizza ha vissuto di alti e bassi fino all’ultimo periodo caratterizzato da enormi tensioni a livello ambientale.

Il ruolo del giocatore nella Juve di Spalletti

Accolto con freddezza dalla tifoseria, che si attendeva colpi in entrata più roboanti, Jeremie Boga arriva a Torino con un compito ben preciso. L’esterno ivoriano dovrà far rifiatare Kenan Yildiz quando ce ne sarà bisogno. Dunque esterno sinistro nel 4-2-3-1 di Luciano Spalletti, sebbene il giocatore possa essere impiegato all’occorrenza anche da trequartista. Difficile capire quanto minutaggio potrà avere il 29enne nato a Marsiglia: la volontà era quella di prendere un calciatore che non facesse ombra alla stella turca. Di certo, Boga dovrà sfruttare i minuti che la Juve gli concederà in quella che è senza alcun dubbio la sfida più grande della sua carriera. Una rinascita, quando il meglio sembrava ormai già essere alle spalle.