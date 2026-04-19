Juventus-Bologna: le formazioni ufficiali. Spalletti ha deciso su Yildiz, Boga e David, le scelte

Allo Stadium il posticipo domenicale della 33esima giornata di Serie A, fondamentale per la corsa Champions: Spalletti ha sciolto le riserve sul gioiello turco

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La Juventus ha un’occasione d’oro nel posticipo domenicale della 33a giornata di Serie A contro il Bologna. In caso di successo, infatti, i bianconeri si porterebbe a meno -3 da Napoli e Milan e allungherebbero a +5 su Como e Roma. Sarebbe uno scatto decisivo o quasi nella corsa a un posto nella prossima edizione della Champions League. Intanto Luciano Spalletti ha sciolto le riserve su Kenan Yildiz: le formazioni ufficiali.

Juventus, Yildiz, Boga, David: le scelte di Spalletti

I dubbi principali di Spalletti riguardavano le condizioni di Kenan Yildiz, non al meglio per via di un’infiammazione al ginocchio. Alla fine si è scelto di non rischiare in vista della super sfida di San Siro col Milan: nell’undici titolare, infatti, il turco non figura.

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Il tecnico di Certaldo punta sul 4-2-3-1: tra i pali ci sarà Di Gregorio, quindi batteria difensiva composta da Kalulu, Bremer, Kelly e Holm. In mezzo al campo spazio a McKennie e Locatelli, con Cambiaso, Conceicao e Boga sulla trequarti al servizio di Jonathan David. Per l’attaccante canadese ex Lille una delle ultime occasioni di conquistare la fiducia dell’allenatore e aumentare le sue chance di riconferma ai piedi della Mole Antonelliana.

Bologna, Bernardeschi-Orsolini: le scelte di Italiano

Reduce dalla batosta subita in Europa League per mano dell’Aston Villa, Vincenzo Italiano confida nel riscatti in campionato. Nel 4-2-3-1 degli emiliani giocherà in porta Ravaglia, mentre il pacchetto arretrato sarà formato da Zortea, Helland, Lucumì e Miranda.

Sulla linea mediana agiranno dal primo minuto Pobega e Freuler, con Orsolini, Sohm e Cambiaghi a sostegno del terminale offensivo Castro. In panchina il grande ex Bernardeschi e Rowe.

Juventus-Bologna: formazioni ufficiali