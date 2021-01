Juventus-Bologna, le formazioni ufficiali: Morata in panchina

Pirlo sceglie ancora Kulusevski come partner d’attacco di Cristiano Ronaldo: nuova panchina per Morata. Bentancur e Arthur ‘cervelli’ della metà campo, McKennie e Bernardeschi sugli esterni. Dietro stringe i denti Chiellini in tandem con Bonucci, Cuadrado e Danilo sulle corsie laterali. Szczesny in porta.

Mihajlovic dà fiducia a 10/11 della formazione che ha battuto il Verona: l’unica novità è rappresentata da Svanberg al posto di Dominguez. Barrow nel ruolo di punta centrale, davanti al terzetto di trequartisti formato da Orsolini, Soriano e Vignato.

Le formazioni ufficiali di Juventus-Bologna:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Arthur, Bernardeschi; Kulusevski, Ronaldo.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Svanberg; Soriano, Orsolini, Vignato; Barrow.

OMNISPORT | 24-01-2021 11:47