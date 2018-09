Juventus-Bologna, le probabili formazioni

Juventus-Bologna è in programma all’Allianz Stadium di Torino ed è valevole per il sesto turno del campionato di Serie A. Dopo la vittoria di Frosinone Allegri dovrebbe insistere con il modulo ad albero di Natale. Debutto per Mattia Perin tra i pali, davanti a lui una difesa a 4 con un inedito Cancelo a sinistra, Cuadrado arretrato a destra e la collaudatissima coppia Bonucci-Chiellini in mezzo. A centrocampo confermato Emre Can con l’intoccabile Pjanic e i polmoni di Matuidi. In attacco Dybala (ancora a secco di gol) e Bernardeschi a supporto di Cristiano Ronaldo.

Pippo Inzaghi, grande ex gloria della Juve e oggi al timone del Bologna, dovrebbe riproporre un abbottonato 3-5-2 con fiducia nel giovane Calabresi che ha ben impressionato contro la Roma; curiosità anche per Mattiello, ragazzo del vivaio Juve, che sta facendo vedere ottime cose sulla destra; in attacco confermato il tandem Falcinelli-Santander, ancora panca per Mattia Destro.

Le probabili formazioni di Juventus-Bologna

JUVENTUS (4-3-2-1): Perin; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Cancelo; Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala; Cristiano Ronaldo.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; De Maio, Danilo, Calabresi; Mattiello, Nagy, Poli, Dzemaili, Krejci; Falcinelli, Santander.

Juventus-Bologna la diretta live

VIRGILIO SPORT | 25-09-2018 11:55