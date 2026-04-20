Juventus-Bologna, moviola: dubbi sul primo gol e sulla rete annullata, Bernardeschi che guaio

La prova dell’arbitro Mariani allo Stadium nel posticipo di analizzata al microscopio dall’esperto di Mediaset Graziano Cesari, un solo ammonito

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Quasi una passeggiata di salute per Maurizio Mariani, l’arbitro che ci rappresenterà ai Mondiali, allo Stadium in Juventus-Bologna: un solo giallo e pochi problemi nelle aree di rigore. Due gli episodi dubbi. A fine partita, l’arbitro ringrazia la sua squadra al completo.

Juve-Bologna, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 2′ è già gol: David porta in vantaggio i bianconeri, cross di Kalulu e colpo di testa vincente del canadese. Dubbi sulla posizione del terzino bianconero. Al 9′ Kalulu chiude su Cambiaghi, in area: timide proteste del Bologna per il contatto. Subito dopo finisce a terra in area Freuler nel contatto con Locatelli alle sue spalle. Tutto regolare per Mariani.

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Il gol annullato a Conceicao

Al 12′ Locatelli serve in profondità Conceicao che scappa via: il portoghese trova il gol di sinistro ma l’arbitro fischia offside. Regolare al 59′ il gol di Thuram. Al 60′ ammonito Locatelli per un’entrata dura in scivolata su Lucumì. All’84’ tegola nel Bologna: Bernardeschi, appena entrato, accusa un problema fisico grave e deve uscire. Il Bologna, avendo finito i cambi, terminerà la gara in dieci uomini.

Il mea culpa di Italiano

Sull’infortunio a Bernardeschi la responsabilità se l’è presa Italiano: “E’ colpa mia. Prima della partita ho visto gli applausi del pubblico, è un ragazzo fantastico e l’ho messo per fargli prendere il tributo. Non ci voleva. Spero non sia nulla di grave, ma penso che non lo avremo fino a fine stagione”.

La moviola di Cesari

Sul gol di David dice la sua il talent di Mediaset Graziano Cesari che a Pressing, su Canale 5, spiega: “Mariani, l’arbitro del Mondiale, ha risposto alla grande. Vediamo il primo gol, c’è un fuorigioco passivo di Kelly, non punibile, chi fa gol è David che parte da dietro la linea difensiva del Bologna, non c’è nessun giocatore che ostacola il portiere, bravo l’arbitro. Poi vediamo Locatelli su Freuler, il giocatore del Bologna va via ma non c’è fallo basso, è solo una spinta sulla schiena

Chi è l’arbitro Mariani

43 anni Maurizio Mariani, la scelta per Juve-Bologna, ha un passato nella Marina Militare ed è amante della tecnologia. Nato a Roma il 25 febbraio 1982 da ragazzino sogna di arruolarsi in Marina. A 16 anni arriva la decisione di intraprendere la carriera da arbitro quando a Venezia, in procinto di terminare gli studi presso la Scuola navale militare Francesco Morosini, sceglie di partecipare al corso arbitri. Mariani è un consulente informatico che ha l’abitudine di consultare monitor e verificare fotogrammi. È sposato con Noemi insieme alla quale a febbraio 2014 è diventato papà di una bimba di nome Mia. La prima gara da direttore di Serie A arriva il 6 gennaio 2013 in occasione del match tra Chievo e Atalanta, quando è ancora parte dell’organico degli arbitri di Serie B: dovrà aspettare il primo luglio 2015 per la promozione in Serie A. Nella scorsa stagione ha anche diretto il derby di Milano. Ultima uscita in Champions in Psg-Liverpool, in A in Udinese-Juventus.

L’arbitro ha ammonito solo un giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tegoni con Perenzoni IV uomo, Marini al Var e Guida all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito solo Locatelli.