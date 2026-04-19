Juventus-Bologna probabili formazioni Yildiz verso la panchina, David dal 1'. Spalletti col dubbio Boga

Juventus–Bologna accende la 33a giornata della Serie A 2025-26: si gioca all’Allianz Stadium di Torino domenica 19 aprile 2026 alle 20:45. I bianconeri sono 4° con 60 punti (17 vittorie, 9 pareggi, 6 sconfitte; 55 gol segnati, 29 subiti), i rossoblù 8° a quota 48 (14 vittorie, 6 pareggi, 12 sconfitte; 42 gol fatti, 37 incassati). È una sfida d’alta classifica con profumo d’Europa: la Juventus vuole blindare la zona Champions, mentre il Bologna rincorre piazzamenti nobili forte di un rendimento esterno in crescita.
- Probabili formazioni di Juventus-Bologna
- Gli indisponibili di Juventus-Bologna
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Juventus-Bologna
- Informazioni interessanti
- Le statistiche stagionali di Juventus e Bologna
Probabili formazioni di Juventus-Bologna
Si va verso una Juventus in 4-2-3-1: Di Gregorio resterebbe in porta, dietro linea a quattro con Kalulu e Cambiaso sulle corsie, Bremer e Kelly al centro. In mezzo, la coppia Thuram–Koopmeiners darebbe gamba e geometrie, con McKennie trequartista e Conceição e Locatelli sugli esterni a supporto di David terminale offensivo. Pesano le assenze di Vlahovic e Milik, oltre ai forfait di Perin, Cabal e Yildiz. Il Bologna dovrebbe rispondere con analogo 4-2-3-1: Ravaglia tra i pali (out Skorupski), dietro Zortea, Heggem, Lucumí, Miranda; in mediana Odgaard accanto a Freuler, poi Orsolini e Cambiaghi larghi con Sohm alle spalle di Castro. Poche squalifiche all’orizzonte: si profila gara a ritmi alti, con possibili alternative dalla panchina come Kostic e Boga per i bianconeri, e Bernardeschi e Moro tra le carte rossoblù.
- Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Koopmeiners; Conceição, McKennie, Locatelli; David.
- Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumí, Miranda; Odgaard, Freuler; Orsolini, Sohm, Cambiaghi; Castro.
Gli indisponibili di Juventus-Bologna
Emergenza gestibile per la Juventus, che potrebbe rinunciare a pedine offensive come Vlahovic e Milik, oltre a Yildiz, con impatto sulla profondità del reparto. Tra i pali out Perin, mentre in difesa Cabal non è al meglio. Nel Bologna, l’assenza di Skorupski chiama ancora Ravaglia, mentre in avanti mancherebbe Dallinga; ai box anche Casale e Domínguez. Nessuno squalificato annunciato.
- Juventus – Infortunati: Perin (infortunio al polpaccio), Milik (infortunio alla coscia), Vlahovic (infortunio al polpaccio), Cabal (infortunio all’inguine), Yildiz (infortunio al ginocchio), Adzic (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno.
- Bologna – Infortunati: Skorupski (infortunio al bicipite femorale), Casale (infortunio alla caviglia), Dallinga (infortunio all’inguine), Domínguez (infortunio all’anca). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
La Juventus arriva in volata: 4 vittorie e 1 pareggio nelle ultime cinque (13 punti), solidità difensiva e incisività nei momenti chiave. Il Bologna alterna colpi pesanti a qualche passaggio a vuoto (3 vittorie, 2 sconfitte, 9 punti), ma continua a segnare con continuità fuori casa.
|Juventus
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|Bologna
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Dettaglio delle ultime 5:
- Juventus
Juventus-Pisa 4-0; Udinese-Juventus 0-1; Juventus-Sassuolo 1-1; Juventus-Genoa 2-0; Atalanta-Juventus 0-1.
- Bologna
Bologna-Verona 1-2; Sassuolo-Bologna 0-1; Bologna-Lazio 0-2; Cremonese-Bologna 1-2; Bologna-Lecce 2-0.
L’arbitro di Juventus-Bologna
Arbitra Maurizio Mariani di Aprilia, con assistenti Bindoni–Tegoni, IV uomo Perenzoni, VAR Marini, AVAR Guida. In questa Serie A 2025-26 Mariani ha diretto 13 gare: 5 rigori assegnati, 53 ammonizioni e 1 espulsione, per una media di 4.1 cartellini a partita.
- Arbitro: Mariani
- Assistenti: Bindoni – Tegoni
- IV: Perenzoni
- VAR: Marini
- AVAR: Guida
Informazioni interessanti
Tradizione, numeri e forma recente aggiungono pepe alla sfida. Il Bologna non batte la Juventus in Serie A dal 2011 e a Torino i rossoblù sono rimasti spesso a bocca asciutta, nonostante negli ultimi incroci all’Allianz i pareggi si siano moltiplicati. La squadra di Spalletti viaggia forte: imbattuta da sei turni, con quattro clean sheet, e ai vertici dei dati di pressing offensivo. Dall’altra parte i ragazzi di Italiano hanno trovato continuità lontano da casa, andando a bersaglio da 14 trasferte di fila e inseguendo una striscia storica di successi esterni. Sullo sfondo, i duelli chiave: l’estro di Orsolini e la fisicità di Castro contro l’organizzazione bianconera e le accelerazioni di Boga e Conceição. Peseranno gli episodi, perché il recente trend racconta di gare tirate, con margini sottili e panchine pronte a spostare l’inerzia.
- Il Bologna non batte la Juventus in A dal 26 febbraio 2011: da allora 9 pareggi e 18 sconfitte, la serie negativa più lunga dei rossoblù contro un’unica avversaria.
- All’Allianz la Juventus è imbattuta da 13 incroci col Bologna (9V, 4N): tre pareggi nelle ultime quattro, incluse le due più recenti.
- Nelle ultime sei giornate la Juventus è imbattuta e ha messo insieme 14 punti con quattro clean sheet: ritmo da vertice.
- Con Spalletti in panchina media 1.96 punti: in questo arco solo l’Inter ha fatto meglio; bianconeri in scia di Milan e Napoli.
- Il Bologna di Italiano ha vinto quattro trasferte di fila e segna da 14 gare esterne consecutive: potrebbe eguagliare una striscia storica del ’63-’64.
- Per Italiano la Juventus è tabù: una sola vittoria in 11 sfide di A, con media punti più bassa contro qualsiasi avversaria.
- Pressing bianconero al top con Spalletti: più recuperi offensivi, tiri dopo recupero alto e possessi riconquistati nell’ultimo terzo.
- Bologna solido nelle prime frazioni: tra le squadre che incassano meno gol nel primo tempo (32% del totale), come la Roma.
- Boga è caldo: quattro gol nelle ultime sei e già quattro partecipazioni a rete in carriera contro il Bologna.
- Bernardeschi, ex Juventus, ha firmato un assist contro i bianconeri in A: curiosità che alimenta il fascino della sfida.
Le statistiche stagionali di Juventus e Bologna
Numeri a confronto: la Juventus produce e finalizza di più (55 gol, precisione al tiro 50.7%) e subisce meno (29), con possesso medio 56.5%. Il Bologna tiene palla con qualità (55.2%) ma è meno prolifico (42 gol) e concede di più (37); compensa con un PPDA più aggressivo (11.0 vs 12.2), segno di pressione alta costante. I clean sheet premiano i bianconeri (13 a 10), così come il volume di cross e la presenza nell’ultimo terzo.
Giocatori chiave: per la Juventus capocannoniere Yildiz (10) e miglior assist-man ancora Yildiz (6); più ammonizioni Locatelli (6), rossi per Cambiaso e Holm (1). Tra i pali Di Gregorio ha collezionato 10 clean sheet. Nel Bologna guida i gol Orsolini (8), migliore assist-man Cambiaghi (4); più gialli Miranda (6), rossi per Skorupski, Heggem, Pobega e Cambiaghi (1). In porta spicca Skorupski con 6 clean sheet.
|Juventus
|Bologna
|Partite giocate
|32
|32
|Vittorie
|17
|14
|Pareggi
|9
|6
|Sconfitte
|6
|12
|Gol fatti
|55
|42
|Gol subiti
|29
|37
|Possesso palla (%)
|56.5
|55.2
|Precisione tiri (%)
|50.7
|39.6
|Clean sheet
|13
|10
|PPDA (pressing)
|12.2
|11.0
|Capocannoniere
|Yildiz 10
|Orsolini 8
|Top assist
|Yildiz 6
|Cambiaghi 4
|Gialli totali
|41
|56
|Rossi totali
|2
|6
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FAQ
- Quando e a che ora si gioca Juventus-Bologna?
-
Domenica 19 aprile 2026 alle ore 20:45.
- Dove si gioca Juventus-Bologna?
-
All’Allianz Stadium di Torino.
- Chi è l’arbitro di Juventus-Bologna?
-
Maurizio Mariani, con assistenti Bindoni e Tegoni; IV Perenzoni; VAR Marini; AVAR Guida.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.