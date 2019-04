Juventus: Bonucci chiama i tifosi, arrivano gli insulti

Due giorni dopo l'amara eliminazione dalla Champions League per mano dell'Ajax, il difensore della JuventusLeonardo Bonucci ha chiamato a raccolta i tifosi delusi in vista del finale di stagione. Su Instagram l'ex centrale rossonero ha espresso il suo pensiero, ma nei commenti in molti lo hanno insultato e criticato per la sua prestazione contro i Lancieri.

Questo il suo pensiero: "Il bello dello sport e soprattutto del calcio sono le emozioni. Quelle emozioni che fanno vibrare il cuore di ogni tifoso, di ogni giocatore. Queste emozioni ti possono portare fino alla luna se sono positive ma allo stesso tempo farti sprofondare se sono negative. Ma il bello dello sport e del calcio è che hai sempre modo di riprovarci, hai sempre una nuova sfida da affrontare, hai subito un nuovo obiettivo da darti. Perché chi insegue un sogno ha il diritto di poter sbagliare ma ha il DOVERE di non mollare mai. Di accettare, di migliorare e di riprovare. A cominciare da ora. #FinoAllaFine"".

Ai soliti insulti dei tifosi del Milan, da tempo all'attacco del giocatore dopo la sua retromarcia e il suo ritorno a Torino nella scorsa estate, si sono aggiunti quelli di tanti sostenitori della Juventus delusi. Molti lo hanno contestato platealmente: "Senza Chiellini non fai nulla", "Basta parole", "Pedala e non scrivere Leo", "Buffone", "Senza Chiellini non fai nulla, sei peggio di Rugani", "Meno social, più palle", "Inseguitelo anche nei secondi tempi questo sogno", "Basta parole. Mi avete deluso, tanto! Ogni anno stesse parole e sempre la solita frase", sono tra i messaggi con più like. Altri sono passati direttamente agli insulti, anche se c'è chi difende il giocatore: "Avete rotto il c… di gettare m… sui giocatori che ci rappresentano". La ferita della Champions è ancora apertissima e non poteva essere altrimenti.

SPORTAL.IT | 19-04-2019 10:22