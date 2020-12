Juventus, Bonucci: "Chiedo scusa ai tifosi"

“La più brutta Juventus di questa prima parte di stagione. Chiedo scusa ai tifosi a nome mio, in primis. Non c’è nulla da aggiungere”.

Con queste parole Leonardo Bonucci ha voluto metterci la faccia e chiedere scusa ai tifosi per una prestazione deludente e negativa, sia a livello di squadra che personale. La prima sconfitta in campionato, per di più in casa, ha lasciato il segno nell’ambiente bianconero. Una sconfitta pesante, condizionata dal rosso mostrato a Cuadrado nel primo tempo, ma anche da una delle peggiori versioni di Leonardo Bonucci in maglia bianconera: disattento e in ritardo nelle coperture, il capitano non ha scelto uno dei modi migliori per congedarsi da questo 2020.

In tutti e tre i gol della Fiorentina, il difensore della nazionale non è sembrato impeccabile, anzi…in occasione del primo, Vlahovic scappa verso la porta proprio tra Bonucci e De Ligt, nel secondo non interviene sul cross di Biraghi e nel terzo è palesemente fuori posizione. Una serata davvero da film horror per Bonucci e per la Juventus.

Troppe responsabilità, ma almeno il coraggio di chiedere scusa e guardare avanti, verso un 2021 in cui servirà il miglior Bonucci di sempre visto anche l’infortunio patito da De Ligt nel finale; un problema in più per Pirlo, già alle prese con i frequenti problemi fisici di Chiellini e Demiral.

OMNISPORT | 23-12-2020 09:40