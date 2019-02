Juventus, Bonucci fa una rivelazione di mercato

Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha rivelato in un'intervista ad As di essere stato molto vicino al Real Madrid nella scorsa estate prima del ritorno nel club bianconero.

"Sì, è vero: il Madrid mi ha cercato. È stato un orgoglio e un piacere essere un suo obiettivo, vuol dire che ho lavorato bene in questi anni. La chiamata della Juve, però, e la voglia di tornare a sentirmi a casa, hanno portato il mio cuore a decidere che il bianconero mi sta meglio".

Mercoledì torna la Champions e la Juve è tra le favorite con Cristiano Ronaldo: "Se arriva Cristiano, il migliore del mondo, significa che il tuo livello si è alzato. Il nostro obiettivo è vincere la Champions, non possiamo né dobbiamo nasconderci. Quando è arrivato non ne ero proprio felicissimo, visto che ero ancora un rivale (ride, ndr), ma in realtà è qualcosa di buono per tutto il calcio italiano. Se arriva il migliore, vuol dire che il nostro campionato è tornato ad essere attraente".

"Apprezzo la sua costanza e la sua semplicità. Si è messo subito a disposizione del gruppo, ha sempre una parola di sostegno per ogni compagno. Mi ha stupito tantissimo il suo modo di lavorare: ogni giorno, prima e dopo dell’allenamento, lo trovi in palestra. Anch’io lavoro così, ma ci sono giorni in cui magari non ce la fai… Lui sempre. È una macchina, non si ferma. Lo puoi solo ammirare".

Il Pallone d'Oro mancato: "Sì, credo lo meritasse. È stato determinante per la vittoria del Madrid in Champions. D’altro canto, sono sicuro del fatto che non averlo conseguito per lui sarà un enorme stimolo per aggiudicarsi il prossimo. E questo comporta vincere titoli nella Juve".

SPORTAL.IT | 19-02-2019 09:40