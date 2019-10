Juventus, Bonucci provoca l'Inter: messaggio chiaro

Sale l'attesa per Inter-Juventus e uno dei sicuri protagonisti da parte bianconera, Leonardo Bonucci, ai microfoni di Sky ha lanciato la sfida agli avversari nerazzurri: "A Milano vedrete una grande Juventus: porteremo a casa il risultato che vogliamo".

Il centrale dei campioni d'Italia non si dice affatto sorpreso dalla partenza lanciata degli uomini di Antonio Conte: "L'Inter ha iniziato alla grande il campionato, come del resto era facile prevedere dopo l'arrivo di Conte. Di sicuro ha una grande squadra a disposizione. Pronostico? Non si può indicare una favorita in una partita come questa".

Intanto la sfida stellare macina nuovi record: San Siro registrerà il tutto esaurito, con una cornice di oltre 75mila spettatori. L'incasso, pari a 6,5 milioni di euro, sarà il più alto di sempre per partite giocate in Italia, contando sia serie A, sia Coppa Italia, sia le coppe europee.

Il big match sarà trasmesso da oltre 40 broadcasters in più di 200 Paesi. Saranno oltre 100 le nazionalità rappresentate sugli spalti, con oltre il 20% di biglietti acquistati dall’estero.

Questo il bilancio del derby d'Italia, il 172esimo giocato in serie A: 46 sono le vittorie dell'Inter, 82 quelle della Juventus con 44 pareggi.

Romelu Lukaku partirà con ogni probabilità dal primo minuto. Il belga oggi ha iniziato a lavorare con il gruppo nell'allenamento dell'antivigilia: l'affaticamento al quadricipite sembra ormai superato.

Da parte bianconera, attenzione puntata sulle scelte in attacco di Sarri: Ramsey torna trequartista e giostrerà dietro a Cristiano Ronaldo e uno tra Higuain e Dybala. Secondo indiscrezioni, il Pipita sembra in vantaggio sulla Joya.

