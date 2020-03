Juventus, Bonucci racconta il suo isolamento: "Giorni difficili"

Durante la trasmissione 'A Casa Con la Juve', Leonardo Bonucci ha raccontato il suo isolamento per l'emergenza Coronavirus: "Sto benissimo, sono stati giorni difficili. Oggi è finito l'isolamento per noi giocatori ma io sono stato fortunato perché non ho avuto alcun tipo di sintomo. Mi auguro che abbiano questo tipo di fortuna anche tutte le persone che stanno combattendo questa battaglia".

"I giorni dentro casa sono lunghi ma intensi: con tre bambini, una moglie e una casa da tenere in ordine. Fa cucina, aspirapolvere, mocio da passare, compiti: non ci annoiamo".

Sui suoi profili social il difensore bianconero ha immortalato diverse attività con i suoi figli: "Mi sono emozionato a giocare con loro. Sono quei giochi che si facevano un tempo e che ora si fanno fatica a vedere… Quando i bambini si davano appuntamento e magari giocavano davanti a un muro. Facendolo con i miei figli in cortile mi sono emozionato: delimiti una porzione di muro con qualche oggetto e devi colpire con un tocco quella parte di muro finché non ne rimane solo uno".

Stando a casa si ripensa anche ad altri momenti dell vita: "Un momento di grande felicità è stato quando mio figlio Matteo ha superato il suo momento peggiore e tra virgolette "migliore" della vita, quando è uscita la dottoressa e ci ha detto che stava bene…penso che un momento più bello non possa esistere".

Pochi giorni fa Bonucci aveva mandato un messaggio ai suoi follower attraverso Instagram: "In questi giorni continuo ad allenarmi, ma ovviamente il lavoro è meno intenso e diventa importantissima l'alimentazione: mangio sano, consiglio anche a voi di fare lo stesso. Abbiamo solo questo dovere, di stare in casa – è il suo appello – e solo così potremo battere questo nemico invisibile: dobbiamo giocare di squadra, tutti uniti ma distanti". Bonucci è uno dei testimonial della campagna nazionale #DistantiMaUniti.

SPORTAL.IT | 25-03-2020 17:15