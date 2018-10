Juventus, Bonucci sta diventando un caso

Sta crescendo il malessere di una parte consistente della tifoseria della Juventus nei confronti di Leonardo Bonucci. Le 10 vittorie consecutive della squadra di Massimiliano Allegri avevano in parte coperto o tacitato le voci di dissenso nei confronti del centrale nato a Viterbo, ma il pareggio contro il Genoa, dovuto a una sua chiara distrazione, le hanno fatte nuovamente divampare.

Sui social sta diventando virale un video che sottolinea gli errori difensivi dell'Azzurro, colpevole in quasi tutte le reti (5 gol su 6) subite in campionato dai bianconeri in queste prime giornate, e sui tabloid inglesi si individua in lui l'anello debole della difesa della Vecchia Signora in vista del match di Champions League con il Manchester United.

Tornato questa estate dopo l'anno al Milan (molto deludente) per 35 milioni di euro, Bonucci è stato accolto freddamente da molti tifosi: la situazione sembrava essere rientrata (con tanto di applauso reciproco tra la curva e Leo), ma la decisione di Allegri di affidargli la fascia di capitano nell'ultima partita con il Grifone ha rinfocolato il contrasto. Nonostante gli errori Bonucci è titolare fisso e molti chiedono più spazio e chance per gli altri centrali bianconeri.

Bonucci per ora tira dritto, incurante degli insulti sui social e delle critiche al suo commento post gara: "Se si pensava che il nostro cammino fosse senza ostacoli stasera abbiamo avuto la risposta. Inutile guardarci indietro. Adesso c’è da guardare avanti e pensare a martedì. A Manchester per una grande partita!".

Allegri ha commentato così il gol subito con il Genoa: "Mi fa arrabbiare tutto, ci siamo addormentati già prima del cross, dovevamo accorciare e sono passati 4-5 secondi prima che la palla tornasse in gioco. Marcare? C'è poco da dire, in area bisogna marcare. Il problema è che la squadra doveva accorciare meglio e non uscire dalla partita".

SPORTAL.IT | 22-10-2018 13:55