Juventus, Bonucci ti costa un talento del futuro

Leonardo Bonucci vuole lasciare il Milan, deluso dalla situazione societaria e dai risultati sportivi dell'ultima stagione. Il difensore rossonero vorrebbe tornare a giocare la Champions League e le opzioni possibili per lui sono due: il Paris Saint-Germain dell'amico Gigi Buffon oppure un clamoroso ritorno alla Juventus. Qualche giorno fa Giuseppe Marotta, direttore generale della Juventus, e Leonardo, futuro direttore tecnico del Milan, hanno avuto un contatto telefonico e, oltre a parlare di Gonzalo Higuaín, centravanti argentino in uscita dal club bianconero, avrebbero discusso anche dell’eventualità del ritorno di Bonucci sotto la Mole. Il procuratore del capitano rossonero Alessandro Lucci si sarebbe già fatto avanti con la dirigenza juventina, per cercare di capire se esiste la possibilità concreta per il suo assistito di tornare a Torino.

La società torinese starebbe valutando i pro e i contro dell'operazione, ma nel frattempo il Milan avrebbe già messo in chiaro le condizioni per l'addio del centrale. Secondo quanto risulta a Premium Sport, il club milanista vorrebbe il cartellino di Mattia Caldara in cambio di quello Bonucci. Caldara, difensore centrale classe 1994, è arrivato quest’anno alla Juventus dopo un prestito, molto proficuo, di due anni all’Atalanta, nel quale si è affermato tra i migliori prospetti del calcio italiano. La dirigenza bianconera avrebbe anche ricevuto offerte dall'estero per l'ex difensore nerazzurro, più precisamente da Arsenal, Chelsea e Borussia Dortmund.

Caldara, insieme ad Alessio Romagnoli, comporrebbe una coppia giovane, di qualità e dal sicuro avvenire. Difficile però che la società bianconera decida di lasciare partire il classe 1994 con così tanta facilità e senza neanche averlo mai visto all'opera in campionato. Per questo resta aperta anche la pista che porterebbe allo scambio forse ancor più clamoroso tra Bonucci e Higuain.

SPORTAL.IT | 24-07-2018 17:05