Juventus, la bordata di Tardelli contro il club: “Società in confusione”. Su Elkann pesa l'ombra di Andrea Agnelli

La sconfitta con la Lazio non pesa solo sui giudizi nei confronti di Igor Tudor, cresce la contestazione nei confronti di John Elkann che deve ancora fare i conti con il fantasma di Andrea Agnelli

Un momento di grande difficoltà ma per una volta il colpevole non è l’allenatore, o almeno non l’unico. Igor Tudor vede la sua panchina traballare sotto i colpi di tre sconfitte consecutive. Ma il ko della Juventus sul campo della Lazio finisce per pesare soprattutto sul bilancio di John Elkann e sui suoi rapporti con la tifoseria bianconera.

L’attacco di Tardelli

Alla Domenica Sportiva arriva il duro attacco di Marco Tardelli. L’obiettivo non è Tudor come del resto anche da parte di altri opinionisti ma indirizzato alla società: “E’ andato via Allegri, è andato via Motta e andrà via Tudor se perde una partita. Forse a essere in confusione è la società. Forse il proprietario della Juventus non sa dove deve stare. Si rivaluta Andrea Agnelli. Perché Andrea Agnelli era uno che amava la Juventus e voleva la Juventus”.

Il fantasma di Andrea Agnelli

Da tempo ormai i tifosi della Juventus invocano il ritorno di Andrea Agnelli. L’uscita dal club dell’ex presidente, travolto dalla vicenda plusvalenze, non è mai andata giù ai fan della Vecchia Signora. Agnelli era un tifoso ancora prima che dirigente, un modo di essere che lo ha reso vicino alla fanbase bianconera ma decisamente più inviso ai vertici di Exor. La sua politica societaria incentrata sul vincere ora ha portato con sé dei successi ma anche dei problemi di bilancio che sono diventati un punto di grande interesse e attenzione negli ultimi anni.

Le ultime annate non hanno fatto altro che aumentare il rimpianto per la sua gestione, la Juventus sembra entrata in una crisi duratura da cui, nonostante i continui cambi anche al vertice dell’organizzazione sportiva, non riesce a venire fuori. E il ritorno di Agnelli, o di una figura molto simile a quella che ha avuto, è diventata una delle priorità per i tifosi della Juventus.

Elkann, dove sei?

Un momento molto negativo quello che sta vivendo la Juventus culminato con la sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio che rischia di diventare un macigno anche per il futuro. I bianconeri non vincono da otto partite, non vanno a segno da 4 match e hanno riportato tre ko di fila. C’è la responsabilità di Tudor, quella di Damien Comolli ma pesa il silenzio di John Elkann. A infastidire la base del tifo bianconero è quello che viene percepito come un disinteresse totale nei confronti dei risultati sportivi della squadra e di un’attenzione invece maniacale per le ragioni di bilancio.

Elkann non è ancora intervenuto personalmente nella situazione e forse in questo momento le sue attenzioni sono tutte catalizzate da quanto sta avvenendo nel club. L’avanzata di Tether, con l’aggressiva comunicazione di Ardoino rappresentano l’ultimo problema. Il socio di minoranza reclama spazio, apre alla possibilità di un acquisto del club e mina ancora di più la figura della proprietà agli occhi dei tifosi.