Juventus-Borussia Dortmund, dove vederla in diretta tv e streaming Champions League 2025/2026: orario, probabili formazioni e arbitro

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla prima partita della squadra di Tudor nella League Phase della massima competizione continentale: David e Openda dal primo minuto.

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Una volta archiviata la splendida vittoria contro l’Inter, la Juventus di Igor Tudor si presenta in Champions League davanti ai propri tifosi per affrontare il Borussia Dortmund di Niko Kovac. Si apre così la League Phase dei bianconeri, eliminati lo scorso anno dal PSV Eindhoven: entriamo nel dettaglio delle probabili formazioni e di tutte le info utili per vedere la partita in diretta tv e streaming.

Dove vedere Juventus-Borussia Dortmund in diretta tv e streaming

Juventus-Borussia Dortmund sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport in HD e in 4KHDR, con pre gara dalle ore 20 su Sky Sport 24. Calcio d’inizio previsto per le 21 all’Allianz Stadium di Torino. Servizio streaming attivo su Sky Go e Now, le cui applicazioni sono disponibili su App Store e Play Store. Una volta effettuato il download, basterà sottoscrivere un abbonamento e inserire le proprie credenziali, per poi approdare sulla piattaforma e selezionare l’evento di riferimento.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Diretta radiofonica su Rai Radio Uno, mentre potrete rimanere aggiornati in tempo reale su risultato e marcatori della sfida sui canali social ufficiali di Juventus e Borussia Dortmund, dove saranno pubblicati anche gli highlights del match dopo il triplice fischio. Webcronaca testuale live su Virgilio Sport.

Le probabili formazioni di Juventus-Borussia Dortmund

Moduli speculari per Tudor e Kovac, in vista del primo impegno della nuova edizione della Uefa Champions League. Tre i cambi dal 1′ rispetto alla partita vinta con l’Inter: Jonathan David ritrova una maglia da titolare, con Vlahovic pronto a riaccomodarsi in panchina, mentre Openda dovrebbe fare il suo esordio in questa competizione con i colori bianconeri, dopo lo spezzone concessogli nel finale del derby d’Italia. Torna a disposizione anche Andrea Cambiaso, che in Serie A ha appena scontato due turni di squalifica.

Sponda Borussia Dortmund, riflettori puntati su Adeyemi, nel mirino del Napoli nelle ultime sessioni di mercato. Recuperato Guirassy, mentre sulle corsie esterne spingeranno Yan Couto e Svensson, con Sabitzer a dare qualità al centrocampo giallonero.

Ecco le probabili formazioni di Juventus-Borussia Dortmund:

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Openda, Yildiz; David. All. I. Tudor.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; Yan Couto, Nmecha, Sabitzer, Svensson; Adeyemi, Beler; Guirassy. All. N. Kovac.

Juventus-Borussia Dortmund, l’arbitro sarà il francese Letexier

Juventus-Borussia Dortmund sarà diretta dal francese Francois Letexier, che sarà coadiuvato dagli assistenti Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni. Ruolo di quarto ufficiale affidato a Jeremie Pignard, mentre in sala Var agiranno Jerome Brisard e Willy Delajod.

Il fischietto classe ’89 ha incrociato la Vecchia Signora in due occasioni in campo internazionale: in Europa League nel 2023, in occasione dell’1-1 tra lo Sporting Lisbona e la formazione bianconera, e in Champions League lo scorso anno, quando la Juve di Thiago Motta riuscì a vincere in rimonta in casa del Lipsia, grazie alla doppietta di Dusan Vlahovic e alla rete di Conceiçao. Una gara ricordata anche per il serio infortunio al ginocchio di Gleison Bremer.

Tre i precedenti, invece, con la compagine tedesca: due vittorie per i gialloneri, contro Besiktas e Copenaghen, e un ko interno contro il Barcellona nella passata stagione.