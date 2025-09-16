Juventus-Borussia Dortmund, svista di arbitro e Var: il mani del tedesco Anton valeva un rigore per i bianconeri

Al 34’ Kelly va a colpire di testa su un angolo di Yildiz ma viene anticipato dal difensore avversario che salta in maniera scomposta col braccio alto: era penalty

La Juventus non brilla nei primi 45’ contro il Borussia Dortmund, ma nel primo tempo la squadra di Tudor si vede negare dall’arbitro Letexier un rigore netto per un fallo di mani del difensore tedesco Anton.

Juventus-Borussia Dortmund, rigore sfuggito ad arbitro e Var

Ritmo basso, pochi strappi degli attaccanti e un Yildiz in difficoltà atletica: la Juventus non riesce a brillare nel primo tempo della gara di Champions League contro il Borussia Dortmund, ma al termine dei primi 45’ può comunque recriminare per un possibile calcio di rigore completamente sfuggito all’arbitro francese Letexier e al Var.

Il mani di Anton in area di rigore

L’episodio accade al 34’, su un angolo per i bianconeri battuto dalla sinistra a rientrare da Yildiz. Sulla palla prova a staccare Kelly, che viene però anticipato dal centrale del Dortmund Anton: il difensore del Borussia è in ritardo, salta all’indietro in maniera scomposta, tenendo un braccio in alto. Ed è proprio il braccio destro di Anton a toccare per primo il pallone sullo spiovente di Yildiz: la palla poi si impenna in un flipper, prima di finire sul piede di David, che va al tiro in posizione di fuorigioco.

L’errore del Var

Il direttore di gara Letexier, probabilmente ingannato dal rimpallo del pallone, non coglie il tocco del braccio di Anton e ferma il gioco per l’offside di David. Ma l’intervento del tedesco è troppo scomposto per non essere colto dal Var: il tedesco salta in maniera innaturale, goffa, col braccio destro nettamente sopra la testa. Il rigore alla review sarebbe netto, l’unica interpretazione che salverebbe arbitro e Var è quella di un presunto fallo di Kelly su Anton al momento dello stacco. Un’ipotesi che, rivedendo le immagini, appare complicata da sostenere.