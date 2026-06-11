Juventus, Brahim Diaz più vicino: Mourinho porta Bernardo Silva al Real e serve l’assist per il primo colpo di Carnevali

Sedici anni dopo, José Mourinho torna sulla panchina del Real Madrid: lo sapevano anche le pietre, ma è lecito aspettare l’annuncio del classico nero su bianco. La prima esperienza alla Real Casa vide la conquista di una Copa del Re, una Liga con 100 punti, una Supercoppa spagnola.
- Real Madrid, Mourinho e il Papa
- Bernardo Silva verso Madrid
- Mou-Bernardo Silva, Mendes è il regista
- La Juventus ora aspetta Brahim Diaz
- Spalletti sa già dove mettere Brahim Diaz
Real Madrid, Mourinho e il Papa
Mou è stato richiamato da Florentino Perez al capezzale di una squadra che nell’ultimo anno ha avuto più di un problema, tra la guida di Xabi Alonso e l’interregno Arbeloa. E insieme al tecnico, il neo rieletto Florentino Perez regala la tessera di socio onorario a Papa Leone XIV. Come a dire, che il lassù abbiano un occhio speciale sul Real Madrid. Triennale a Mou, tessera al Papa che aveva confessato di essere un sostenitore della squadra ‘merengues’.
Bernardo Silva verso Madrid
Basterà per risollevare il morale di una tifoseria affranta dall’anno nero in Spagna e in Champions, per rilanciare la sfida al Barcellona e ricomporre i dissidi interni tra i giocatori? Di sicuro servirà anche qualche colpo di mercato, primo dei quali potrebbe essere proprio quel Bernardo Silva a lungo cercato dalla Juventus. In uscita dal Manchester City, il portoghese sembrava destinato al Barcellona, e invece ora si aprono le porte del Santiago Bernabeu.
Mou-Bernardo Silva, Mendes è il regista
Il tecnico portoghese apprezzerebbe particolarmente le qualità di leadership, esperienza internazionale e versatilità tattica di Bernardo Silva, considerandolo un elemento ideale per guidare la transizione del Real Madrid nei prossimi anni. L’ex giocatore del Benfica era stato accostato a lungo anche a Barcellona e Atlético Madrid, ma l’inserimento del Real avrebbe cambiato gli equilibri. Alcuni report sostengono che i Blancos siano ora in vantaggio rispetto alla concorrenza grazie ai rapporti tra Mourinho, il procuratore Jorge Mendes e lo stesso giocatore.
La Juventus ora aspetta Brahim Diaz
Al momento, però, non c’è ancora alcuna firma ufficiale. Lo stesso giocatore avrebbe intenzione di decidere il proprio futuro soltanto dopo la conclusione del Mondiale 2026, anche se il Real Madrid viene descritto come molto ottimista sulla riuscita dell’operazione. Un’operazione che ha una squadra italiana a fare da spettatrice molto interessata: la Juventus infatti ha messo nel mirino Brahim Diaz, e l’arrivo di Bernardo Silva causerebbe un ulteriore allontanamento dell’ex Milan dal Real Madrid.
Spalletti sa già dove mettere Brahim Diaz
La Juve a questo punto potrebbe approfittarne: il giocatore piace molto a Spalletti per la sua versatilità. Può agire da trequartista centrale, esterno offensivo o mezzala offensiva, caratteristiche che lo renderebbero ideale nel sistema di Spalletti alle spalle della punta e accanto a Kenan Yıldız e Francisco Conceição. I contatti tra la Juventus e l’entourage del giocatore sarebbero già avvenuti, ma non risultano ancora negoziazioni avanzate tra i due club. La situazione potrebbe evolvere nelle prossime ore, soprattutto se Brahim dovesse capire di non avere un ruolo centrale nel nuovo Real Madrid con l’eventuale arrivo di Bernardo Silva.