Juventus, Bremer apre all'addio c'è Ordonez in pole: rivoluzione in vista per Spalletti

I bianconeri sarebbero vicino all'acquisto del 22enne centrale difensivo ecuadoriano in forza al Bruges: pronti 40 milioni, mentre il brasiliano può andare in Premier

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Porte scorrevoli alla Juventus, che più di ogni altro club italiano ha bisogno di tornare a competere per il vertice. Perché da troppi anni il quarto posto è l’unico obiettivo dei bianconeri: storia e blasone impongono di tornare ai nemmeno troppo antichi fasti.

Juventus-Bremer, voci di addio

Si cambierà tanto, anche in difesa, dove nemmeno una colonna come Gleison Bremer è sicura di restare. D’altronde le parole del brasiliano sono state chiare, di recente: “La Juve è troppo tempo che sta galleggiando e non sta bene. personalmente mi trovo bene, ma è importante tornare a vincere. Se vuoi essere considerato campione devi vincere. Io ho 29 anni, voglio vincere”. Parole che si possono leggere in due modi: o il club lo sta mettendo alla porta perché non contento delle sue prestazioni post-infortunio, oppure è lui ad aver messo fretta al club perché costruisca una squadra all’altezza.

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Manchester United su Bremer

Il brasiliano accende da mesi l’interesse di vari club, specialmente in Premier League. Il Manchester United osserva da tempo e non avrebbe grossi problemi a pagare i 60 milioni della clausola. Il difensore è stato a lungo individuato dalla dirigenza bianconera come il candidato ideale da sacrificare per far cassa, ma lo scenario, ora, appare completamente diverso.

Juventus, opzione su Ordonez

Inevitabile che un club come la Juventus non possa farsi trovare impreparato: secondo ESPN, il club bianconero sarebbe ormai vicino a chiudere per Joel Ordonez, difensore ecuadoriano classe 2004 in forza al Bruges dal 2022. Stando a quanto riportato, la Juventus sarebbe al nazionale dell’Ecuador (24 presenze) per una cifra intorno ai 40 milioni di euro. Ordonez è legato al Bruges da un contratto valido fino al 30 giugno 2029, squadra con cui ha totalizzato 73 presenze e 3 gol in prima squadra, oltre a 32 apparizioni e 2 reti con il Club NXT.

Come gioca Ordonez

Centrale difensivo di 188 cm, destro naturale e rapido nelle letture, Ordonez ha giocato prevalentemente come perno in una linea a quattro. In passato era finito anche nel mirino di Inter, Milan e Atalanta. La Juventus punta a chiudere l’operazione prima dell’inizio dei Mondiali, competizione che il difensore disputerà con la sua nazionale negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Con il Bruges, Ordonez ha conquistato un campionato belga, una Coppa del Belgio e una Supercoppa del Belgio.