Juventus, Bremer da leader a problema: l’errore col Verona ha un precedente, le scuse sui social non bastano ai tifosi

Il difensore ha pubblicato un messaggio su Instagram per chiedere perdono dopo il passaggio sbagliato che ha portato alla rete dell’Hellas

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Di fronte al rischio di perdere la Champions League, i tifosi della Juventus non sono più disposti a perdonare gli sbagli dei giocatori bianconeri. Neanche quelli di Gleison Bremer, leader difensivo che sta attraversando un calo di rendimento: il suo errore contro il Verona non è il primo di questo finale di campionato. E le scuse sui social non bastano.

Juventus: Bremer e l’errore contro il Verona

Da leader della difesa della Juventus a problema: mentre la squadra di Luciano Spalletti è impegnata nella lotta per la qualificazione alla prossima Champions League, Gleison Bremer sta vivendo un pericoloso calo di rendimento. L’errore commesso nella gara di ieri pareggiata con il Verona già retrocesso rappresenta probabilmente il punto più basso della stagione del difensore brasiliano, fino a poche settimane fa il pilastro difensivo dei bianconeri: è stato un suo passaggio errato a permettere all’Hellas di andare al tiro in area con Bowie, a segno anche per la poca prontezza di Michele Di Gregorio, l’altro juventino finito sotto processo da parte della tifoseria.

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Il precedente col Sassuolo

Ma l’aspetto più preoccupante per la Juventus è che la topica commessa contro il Verona non è la prima della stagione di Bremer. E, soprattutto, non è la prima a causare un serio danno alla Juve nella corsa verso la prossima Champions League. Nelle ultime 8 giornate di campionato, infatti, la Juventus ha collezionato 5 vittorie e 3 pareggi, incassando appena 2 reti: oltre a quella del Verona, a “bucare” la difesa bianconera era stato Pinamonti nell’1-1 strappato dal Sassuolo all’Allianz Stadium. E come quello di Bowie, anche il gol del centravanti neroverde fu propiziato da un errore di Bremer, che si lasciò anticipare dal movimento dell’avversario in area di rigore.

Le scuse social di Bremer

Dopo quella gara Bremer non commentò il suo errore, stavolta invece il brasiliano ha pubblicato un messaggio di scuse su Instagram rivolto ai tifosi della Juventus. “Oggi, complice un’incomprensione ho sbagliato io. Mi prendo la responsabilità senza alibi. Dovevo fare meglio”, si legge nel messaggio che accompagna una foto che ritrae i giocatori della Juventus davanti ai tifosi della curva. Poi l’invito all’unità da parte di Bremer: “Ora più uniti che mai, fino alla fine”, conclude il difensore.

I tifosi non perdonano

Tuttavia le scuse di Bremer non sembrano essere riuscite a fare breccia tra i tifosi bianconeri. Anzi, sono diversi i supporter juventini che attaccano il brasiliano, fino a poco fa un autentico intoccabile per la tifoseria bianconera. “Bremer, impara a spazzare quando serve”, attacca Simmy nei commenti. “Questo errore può costarci la Champions League”, aggiunge Deby. Tempo concorda: “Questo errore può buttarci fuori dalla Champions: Fiorentina e derby non saranno gare facili”. “Sempre peggio eh, Gleison?”, scrive Daniele. “Dovreste iniziare a parlare meno e rendere di più”, attacca Gianni. “Se ci offrono 50 milioni per te ti ci porto io nella tua prossima squadra”, commenta Giordano.